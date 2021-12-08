В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 8 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты имеет 32 очка, набранных в 23 встречах. В зачете Тихоокеанского дивизиона она по-прежнему вторая. От лидерской позиции «нефтяников» отдаляет скромная дистанция в 3 балла.

После крупной победы в «Роджерс Плейс» над «Чикаго» 21 ноября (5:2) «Эдмонтон» ждала 3-матчевая выездная серия. В одной встрече на чужом льду «Ойлерз» проиграли «Далласу» (1:4).

А забыть провальный визит в Техас команде Дэйва Типпетта удалось благодаря поединку с «Аризоной» (5:3), после которого канадцы припечатали еще и «Вегас» (3:2).

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Позже «Эдмонтон» вернулся домой на одну встречу, чтобы вынести «Питтсбург» (5:2). В паре следующих матчей парни Типпета неожиданно уступили «Сиэтлу» (3:4) и «Лос-Анджелесу» (1:5).

«Миннесота»

В 24 играх хоккеисты из Сент-Пола забрали у соперников 35 очков, благодаря чему команда возглавляет Центральный дивизион с отрывом в 7 баллов от соседей снизу.

Несколько недель назад «Миннесота» неудачно съездила во Флориду, где была обречена на поражения в играх с «Тампой-Бэй» (4:5) и «Пантерз» (4:5 Б). Однако после двух провальных поединков ситуация резко крутанулась в лучшую сторону.

В шести следующих встречах «дикари» победили, при этом четырежды они громили соперников с индивидуальным тоталом в 4+ гола. Серия команды Дина Эвансона стартовала с матча против «Нью-Джерси» в Ньюарке (3:2 Б).

После удачного визита в «Пруденшал Центр» «Миннесота» вернулась домой, где оформила победы над «Виннипегом» (7:1), «Тампой» (4:2), «Аризоной» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2) и «Торонто» (4:3 Б).

Коэффициенты

Хозяев встречи с «Роджерс Плейс» букмекеры считают фаворитами — 2.50, на ничью можно поставить за 4.08, а на победу «Миннесоты» — за 2.63.

Прогноз

Перед матчем с «Миннесотой» у «Эдмонтона» расширился список травмированных. Кроме того, в последних двух поединках «Ойлерз» позволили себе отдать очки не самым сильным командам Запада.

Недавние осечки свидетельствуют о том, что с формой канадцев далеко не все в порядке .

Ставка

Парни Эвансона, проведшие ряд крутых матчей, должны тащить победу над сбитым соперником. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит за 2.63.