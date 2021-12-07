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    «Вашингтон» выбьет вторую домашнюю победу подряд?

    «Вашингтон» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 7 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Анахайм»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Вашингтон — Анахайм

  • 1
  • 1.82
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  • 4.35
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    В 25 матчах «Кэпиталз» посчастливилось взять 36 очков, благодаря чему они по-прежнему лидируют в Столичном дивизионе, вот только им в спину дышат «Рейнджерс» с 35 баллами в резерве.

    В конце прошлого месяца «Вашингтону» удалось оформить три результативных победы кряду, в которых Овечкин и приятели забрасывали минимум 4 шайбы.

    Среди соперников, пострадавших от «Кэпс», числились «Монреаль» (6:3), «Флорида» (4:3) и «Каролина» (4:2). Однако на этом короткая серия парней Питера Лавиолетта прекратилась.

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    Еще в одной зарубе с «Пантерз» «Вашингтон» пережил неудачу (4:5), после чего команда умудрилась слиться еще и «Чикаго» (3:4 Б). В последнем матче «Кэпиталз» разделались с «Коламбусом» (3:1).

    «Анахайм»

    После 25 матчей «кряквы» имеют в своей копилке 30 очков. В зачете Тихоокеанского дивизиона они замыкают первую тройку. От верхушки таблицы калифорнийские хоккеисты отстают на 5 очков.

    У «Анахайма» в новой регулярке был огненный отрезок, во время которого он оформил 8 побед подряд. Последним соперником в мощнейшем списке «Дакс» был как раз «Вашингтон» (3:2 ОТ).

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    • Но после встречи с «Кэпиталз» парни Далласа Экинса трижды кряду проиграли. Чуть позже они смогли размочить статистику поражений крупной победой над «Оттавой» (4:0). А еще с одними гостями из Онтарио — «Торонто» «Анахайм» не справился (1:5).

    Позже «кряквы» одержали победу над «Лос-Анджелесом» в битве калифорнийских клубов (5:4 Б) и припечатали «Вегас» (6:5). В свежей домашней встрече «Анахайм» оказался слабее «Калгари» (3:4 Б).

    Коэффициенты

    В столице США «Вашингтон» считается фаворитом матча с кэфом на победу 1.85. На ничью букмекеры предлагают поставить за 4.78, а на победу «Анахайма» — за 3.60.

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    Прогноз

    Последняя очная встреча этих команд состоялась 17 ноября в Калифорнии. Тогда «Дакс» вырвали победу в овертайме (3:2). После той игры «кряквы» пережили пять поражений в восьми матчах. Очевидно, что на данном этапе сезона «Анахайм» слегка сбавил, а это будет на руку «Вашингтону».

    Ставка

    В статистике «Кэпиталз» сейчас также хватает негативных результатов, но в очном поединке с «утками» столичные хоккеисты смогут затащить 2 балла, но при этом без особого атакующего рвения. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.10.

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    «Вашингтон» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» выбьет вторую домашнюю победу подряд?
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