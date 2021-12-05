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    Фанаты в «Большом» смогут насладиться результативным хоккеем?

    «Сочи» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Динамо» Минск
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    Мартин Бакош
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Большом» 5 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сочи»

    Сочинцы сыграли в 35 матчах, в которых заработали 32 балла. В таблице Западной конференции они занимают десятое место и отстают от восьмого «Спартака» на 7 пунктов.

    В матче 19 ноября «Сочи» при поддержке родных трибун потерпел поражение от «Локомотива» (1:3), после чего команда выдала самую продолжительную для себя в текущем сезоне победную серию, которая составила 4 матча.

    В первом поединке упомянутого отрезка «леопарды» скромно обошлись с рижским «Динамо» (1:0). Затем парни Андрея Назарова отправились в Новосибирск, где припечатали «Сибирь» (2:1).

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    Еще одну гостевую встречу «леопарды» провели в Хабаровске. Там они прихлопнули «Амур» (2:0). В следующем поединке на Дальнем Востоке «Сочи» уничтожил «Адмирал» (8:2). А в последнем матче банда Назарова слилась «Сибири» (1:2).

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда провела 35 поединков, в которых затащила 40 очков. В зачете Запада она поднялась на седьмую позицию, опередив восьмую команду на 1 балл.

    Вторую половину ноября «Динамо» Минск провело в печальном отрезке из шести матчей без побед, стартовавшей с позорного выступления против «Локомотива» (3:7).

    Затем в Минске парни Крэйга Вудкрофта проиграли «Северстали» (3:4 Б), ЦСКА (3:6) и «Сибири» (1:2 Б). А за пределами своей родины «зубры» слились «Барысу» (2:3 Б) и «Металлургу» Мг (4:5 Б).

    Смягчить прошлые удары «Динамо» Минск удалось в поединке с «Трактором» (1:2). В паре декабрьских матчей ребята Вудкрофта уступили СКА (1:2) и разгромили «Витязь» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победу «Сочи» на своей территории букмекеры предлагают взять за 2.15, в то время как на минское «Динамо» можно поставить за 2.89. Ничья оценивается кэфом 4.10.

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    Неожиданно для многих сочинцы выдали серию хороших матчей, благодаря чему команда теперь тихонько может говорить о намечающейся борьбе за плей-офф. Если «леопарды» намерены потягаться за позицию в восьмерке Запада, то им пора отнимать очки у прямого конкурента.

    В двух последних личных встречах в «Большом» неуступчивые команды на двоих зарядили 7+ голов. А поскольку у них сейчас также имеется турнирная мотивация, заброшенных шайб стороны снова насыпят прилично. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.99.

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    «Сочи» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на хоккей. Фанаты в «Большом» смогут насладиться результативным хоккеем?
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