В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «ТД Гарден» 5 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Бостонский клуб провел в регулярном сезоне 20 матчей, в которых заработал 24 очка. На данном этапе чемпионата «Брюинз» занимают пятое место и отстают от зоны плей-офф на 3 пункта.

Три подряд победы — самый продолжительный отрезок «Бостона» в НХЛ 2021/22. Оформлена эта серия была в период с 13 по 21 ноября, после чего команда потерпела три поражения в шести дальнейших встречах.

В одном из провальных матчей подопечные Брюса Кэссиди пропустили пачечку от «Калгари» (0:4), а позже на выезде они и сами крупно обыграли «Баффало» (5:1).

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Затем в «ТД Гарден» местную публику разочаровали «Рейнджерс» (2:5), а еще в паре домашних матчей «Бостон» победил «Ванкувер» (3:2) и слился «Детройту» (1:2). В свежей игре «Брюинз» прибили «Нэшвилл» (2:0).

«Тампа-Бэй»

Хоккеисты из Флориды вышли на лед в рамках 22 матчей регулярки, в которых отвоевали 30 баллов. В Атлантическом дивизионе «Болтс» замыкают первую тройку с 5-очковым отставанием от лидеров.

В 20-х числах ноября у «Тампы-Бэй» была 4-матчевая домашняя серия. В трех встречах «Лайтнинг» победили. Но в первой игре упомянутого отрезка хозяев на «Амали Арене» шокировал «Нью-Джерси» (3:5).

Продав душу «дьяволам», парни Джона Купера оформили результативные победы над «Миннесотой» (5:4 Б), «Филадельфией» (4:0) и «Сиэтлом» (3:0). Затем на две встречи «Лайтнинг» покинули родной штат.

В Сент-Поле «Тампа-Бэй» получила достойный ответ от «Миннесоты» (2:4), а позже в «Энтерпрайз-центре» гости слились «Сент-Луису» (3:4 Б). Во второй стыковой игре с «Блюз» команда Купера взяла реванш (4:2).

Прогноз и ставка

В домашней игре «Бостон» считается фаворитом с кэфом на победу 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Тампы» — 2.70.

Для гостей из Флориды эта игра будет одной из труднейших за последнее время, но бостонский клуб почему-то сейчас чаще сливается в родных стенах , чем выигрывает.

В четырех поединках из шести предыдущих на глазах у местных фанатов «Брюинз» уступили, поэтому их статус сильнейших в зарубе с «Лайтнинг» очень спорный. Банда Купера после пары недавних потерь готова показать хорошую игру. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит с форой -1 за 3.13.