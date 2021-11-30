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    На своей территории динамовцы не будут делиться очками с «Ак Барсом»

    «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Ак Барс»
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    Андрей Миронов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч Динамо — Ак Барс

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Москва

    Столичная команда успела скатать 33 матча и заработать 44 очка. В турнирной таблице Западной конференции ей удалось занять третье место. От первой строчки динамовцев отделяют 4 балла.

    С 7 ноября «Динамо» на шесть поединков забыло о поражениях. Беспроигрышная серия сине-белых началась со встречи в Балашихе, где гости разделались с «Авангардом» (3:1).

    Затем на своей территории парни Алексея Кудашова прихлопнули «Йокерит» (3:1), а через пару дней они в столичном дерби прибили ЦСКА в баттле буллитов (3:2 Б).

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    В остальных матчах «Динамо» Москва переиграло «Салават Юлаев» (3:1), «Куньлунь» (4:1) и «Трактор» (7:6 ОТ). Потопили же собственную серию ребята Кудашова в дуэли со «Спартаком» (1:4).

    «Ак Барс»

    Казанцы заработали 47 очков в 34 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции команда окопалась на третьем месте и отстала от лидеров на 8 пунктов.

    Как и у динамовцев, у «Ак Барса» недавно также была цепочка без поражений. Она доросла до пяти матчей. Стартовала череда побед с игры против «Автомобилиста» (5:4).

    Затем трижды казанцы прихлопнули соперников на выезде. На чужом льду парни Дмитрия Квартальнова огорчили «Спартак» (1:0), «Динамо» Рига (3:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ).

    Затем «Ак Барсу» снова посчастливилось отнять очки у рижан (4:2), после чего казанцы уступили СКА (3:4 ОТ). В последней игре команда Квартальнова вырвала побед над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Фаворитом встречи в Москве считается «Динамо» с кэфом на победу 2.19, на ничью букмекеры дают возможность загрузить за 4.10, а на победу «Ак Барса» — за 2.82.

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    Команда Крикунова на данный момент является самой результативной в конференции. При этом ее пачки голов позволяют набирать очки и воевать за лидерство на Западе.

    После небольшого игрового спада сине-белые вновь стали мощной силой, с которой даже «Ак Барсу» тягаться будет тяжело. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 3.5 за 1.85.

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    «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на хоккей. На своей территории динамовцы не будут делиться очками с «Ак Барсом»
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