В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичная команда успела скатать 33 матча и заработать 44 очка. В турнирной таблице Западной конференции ей удалось занять третье место. От первой строчки динамовцев отделяют 4 балла.

С 7 ноября «Динамо» на шесть поединков забыло о поражениях. Беспроигрышная серия сине-белых началась со встречи в Балашихе, где гости разделались с «Авангардом» (3:1).

Затем на своей территории парни Алексея Кудашова прихлопнули «Йокерит» (3:1), а через пару дней они в столичном дерби прибили ЦСКА в баттле буллитов (3:2 Б).

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В остальных матчах «Динамо» Москва переиграло «Салават Юлаев» (3:1), «Куньлунь» (4:1) и «Трактор» (7:6 ОТ). Потопили же собственную серию ребята Кудашова в дуэли со «Спартаком» (1:4).

«Ак Барс»

Казанцы заработали 47 очков в 34 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции команда окопалась на третьем месте и отстала от лидеров на 8 пунктов.

Как и у динамовцев, у «Ак Барса» недавно также была цепочка без поражений. Она доросла до пяти матчей. Стартовала череда побед с игры против «Автомобилиста» (5:4).

Затем трижды казанцы прихлопнули соперников на выезде. На чужом льду парни Дмитрия Квартальнова огорчили «Спартак» (1:0), «Динамо» Рига (3:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ).

Затем «Ак Барсу» снова посчастливилось отнять очки у рижан (4:2), после чего казанцы уступили СКА (3:4 ОТ). В последней игре команда Квартальнова вырвала побед над «Нефтехимиком» (3:2 Б).

Прогноз и ставка

Фаворитом встречи в Москве считается «Динамо» с кэфом на победу 2.19, на ничью букмекеры дают возможность загрузить за 4.10, а на победу «Ак Барса» — за 2.82.

Команда Крикунова на данный момент является самой результативной в конференции. При этом ее пачки голов позволяют набирать очки и воевать за лидерство на Западе .

После небольшого игрового спада сине-белые вновь стали мощной силой, с которой даже «Ак Барсу» тягаться будет тяжело. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 3.5 за 1.85.