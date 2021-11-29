В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Нагорном» 29 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородцы провели 33 поединка и взяли в них 34 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает девятое место и отстает от восьмой позиции на 2 пункта.

В начале этого месяца «Торпедо» подарило публике в «Нагорном» три подряд победы с солидным тоталом в 3+ шайбы в каждой встрече. Серия «автозаводцев» стартовала с игры против «Локо» (3:2).

Затем парни Дэвида Немировского раскатали «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1). Накрылась же серия нижегородцев в поединке с «Салаватом Юлаевым» (0:2).

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В остальных матчах «Торпедо» припечатало «Адмирал» (4:1), уступило «Ак Барсу» (2:3 ОТ), хлопнуло «Салават» (1:0), а также слилось «Барысу» (2:4) и «Северстали» (1:3).

«Витязь»

В 33 матчах «витязи» смогли взять 28 очков, что делает их 11-ми на Западе. От восьмой позиции подольская команда отстает на солидные 8 баллов.

В период с 5 по 22 ноября «Витязь» в очередной раз застрял в безвыигрышной серии. Неприятности «богатырей» начались в родных стенах, где хозяева уступили ЦСКА (5:6 Б) и «Адмиралу» (0:1 Б).

Далее парни Юрия Бабенко отправились в Балашиху, где слились «Авангарду» (0:3). Вернувшись на родину, «Витязь» отдал очки «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Северстали» (1:2 Б).

Приходить в себя команда Бабенко начала с 25 числа. Сперва в Уфе она одержала верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б), а в Нур-Султане — над «Барысом» (3:1).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче «Торпедо» считается фаворитом с кэфом на победу 1.82. На «Витязь» букмекеры предлагают загрузить за 3.58, а на ничью — за 4.40.

Несмотря на две победы в последних матчах, «Витязь» далек от идеальной формы. В статусе андердогов «богатыри» едут в гости к прямому конкуренту по борьбе за восьмерку.

Для парней Немировского это будет один из важнейших матчей, который сливать при родных фанат они не имеют права. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит + ТБ 3.5 за 2.13.