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    Сколько голов «Детройт» в состоянии забить «Сент-Луису»?

    «Детройт» — «Сент-Луис». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч НХЛ 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Сент-Луис»
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    Густаф Линдстрем
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Ноября 2021 года
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    «Детройт»

    В 20 играх регулярного сезона команда из Мичигана сумела заработать 19 очков, а в турнирной таблице Атлантического дивизиона она находится на четвертом месте.

    В период с 7 по 10 ноября «Детройту» удалось провести небольшую серию без поражений, во время которой красно-белые обыграли «Баффало» (4:3 ОТ), «Вегас» (5:2) и «Эдмонтон» (4:2).

    После этого результаты команды Джеффа Блашилла пошли на спад. В пяти поединках из шести дальнейших «крылышки» уступили. Сперва они отдали очки «Вашингтону» (0:2).

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    Позже «Ред Уингз» смогли переиграть «Монреаль» на своем льду (3:2 ОТ). А на выезде парни Блашилла слились «Коламбусу» (3:5), «Далласу» (2:5), «Вегасу» (2:5) и «Аризоне» (1:2 ОТ).

    «Сент-Луис»

    Хоккеисты из Миссури провели в чемпионате 18 встреч, после которых остались с 22 баллами в резерве. В таблице Центрального дивизиона эта команда занимает вторую строчку.

    В игре 10 ноября «Сент-Луис» в Канаде расстроил «Виннипег» (3:2 Б). Однако с того момента «музыканты» больше не брали очки в гостевых поединках.

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    • С 12 по 17 ноября парни Крейга Беруби и вовсе пережили четыре подряд поражения. В ходе цепочки неудач «Блюз» уступил «Нэшвиллу» (3:4 ОТ), «Каролине» (2:3), «Эдмонтону» (4:5) и «Аризоне» (2:3).

    Разбавил предыдущие потери коллектив из Миссури домашней победой над «Сан-Хосе» (4:1), после чего в Техасе «ноты» крупно слились «Далласу» (1:4). В последнем матче «Сент-Луис» прибил «Вегас» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Детройта» оценивается в 3.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Сент-Луиса» — 2.06.

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    «Ред Уингз» только что пережили неприятный отрезок гостевых матчей. Всего раз в ходе четырех попыток команда забросила 3 шайбы. В остальных встречах результативность была печальнее.

    Однако дома парни Блашилла играли получше. Три матча из четырех предыдущих на своем льду «крылышки» затащили. Без боя они не покорятся и «Сент-Луису». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 2.5 за 1.95.

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    «Детройт» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов «Детройт» в состоянии забить «Сент-Луису»?
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