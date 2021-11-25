В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Барыс Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В 31 игре регулярного первенства хоккейный клуб из Нур-Султана сумел заработать 28 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он находится на девятом месте.

В конце октября «Барыс» оформил две победы на Дальнем Востоке, обыграв «Адмирал» (4:1) и «Амур» (1:0). А в ноябре казахстанцы пережили четыре подряд поражения.

Неприятности команды Юрия Михайлиса начались с неудачи в дуэли с «Йокеритом» (1:4). После этого были осечки в играх с «Трактором» (4:5 ОТ), «Сочи» (2:5) и «Спартаком» (2:5).

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Размочил предыдущие потери «Барыс» в поединке 20 ноября против «Северстали» (4:3 ОТ). В последнем матче ребята Михайлиса на своей территории огорчили минское «Динамо» (3:2 Б).

«Торпедо»

Нижегородская команда поучаствовала в 31 игре и затащила 34 очка. В турнирной таблице Западной конференции ей удалось подняться на восьмую строчку.

В конце прошлого месяца «Торпедо» трижды оступилось на выезде. В ходе своей проблемной цепочки «автозаводцы» слились «Спартаку» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Сочи» (0:2).

После череды неудач подопечные Дэвида Немировского выдали три победы в «Нагорном». При родных фанатах нижегородцы хлопнули «Локомотив» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

Далее «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева», а затем разгромило «Адмирал» (4:1). Еще в двух поединках «автозаводцы» уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и взяли реванш у «юлаевцев» (1:0).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Торпедо» — 2.41.

В очном матче встретятся клубы, пытающиеся бороться за место в топ-8 своих конференций. Но при этом нижегородцы на данном этапе показывают более удачные результаты , чем «Барыс».

От предстоящей зарубы ждем яркой игры от гостей. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой 0 за 1.89.