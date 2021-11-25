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    Чем завершится встреча между «Барысом» и «Торпедо»?

    «Барыс» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 25 ноября 2021 года

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    Валерий Орехов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Барыс Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Ноября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч Барыс — Торпедо
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Барыс»

    В 31 игре регулярного первенства хоккейный клуб из Нур-Султана сумел заработать 28 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он находится на девятом месте.

    В конце октября «Барыс» оформил две победы на Дальнем Востоке, обыграв «Адмирал» (4:1) и «Амур» (1:0). А в ноябре казахстанцы пережили четыре подряд поражения.

    Неприятности команды Юрия Михайлиса начались с неудачи в дуэли с «Йокеритом» (1:4). После этого были осечки в играх с «Трактором» (4:5 ОТ), «Сочи» (2:5) и «Спартаком» (2:5).

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    Размочил предыдущие потери «Барыс» в поединке 20 ноября против «Северстали» (4:3 ОТ). В последнем матче ребята Михайлиса на своей территории огорчили минское «Динамо» (3:2 Б).

    «Торпедо»

    Нижегородская команда поучаствовала в 31 игре и затащила 34 очка. В турнирной таблице Западной конференции ей удалось подняться на восьмую строчку.

    В конце прошлого месяца «Торпедо» трижды оступилось на выезде. В ходе своей проблемной цепочки «автозаводцы» слились «Спартаку» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Сочи» (0:2).

    После череды неудач подопечные Дэвида Немировского выдали три победы в «Нагорном». При родных фанатах нижегородцы хлопнули «Локомотив» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

    Далее «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева», а затем разгромило «Адмирал» (4:1). Еще в двух поединках «автозаводцы» уступили «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и взяли реванш у «юлаевцев» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 2.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Торпедо» — 2.41.

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    В очном матче встретятся клубы, пытающиеся бороться за место в топ-8 своих конференций. Но при этом нижегородцы на данном этапе показывают более удачные результаты, чем «Барыс».

    От предстоящей зарубы ждем яркой игры от гостей. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой 0 за 1.89.

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    «Барыс» — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на хоккей. Чем завершится встреча между «Барысом» и «Торпедо»?
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