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    Удачно ли «Анахайм» съездит в Нэшвилл?

    «Нэшвилл» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч НХЛ 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Анахайм»
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    Джон Гибсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Нэшвилл» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    Ребята из Теннесси имеют на своем счету 19 очков, которые им удалось завоевать в 17 играх. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Предс» находятся на четвертом месте.

    На своем льду «Нэшвилл» последний раз проигрывал около месяца назад. Уступили хозяева на «Бриджстоун Арене» «Рейнджерс» (1:3). В трех последних встречах на своей территории «хищники» никому не покорились.

    Совсем недавно подопечные Джона Хайнса сумели провести 3-матчевую серию без поражений, которая стартовала в Техасе, где «Предаторз» припечатали «Даллас» (4:2).

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    Затем «Нэшвилл» обыграл «Сент-Луис» (4:3 ОТ) и «Аризону» (4:1). В двух последних матчах «Предс» пережили крупные поражения. Это были поединки против «Торонто» (0:3) и «Монреаля» (3:6).

    «Анахайм»

    Хоккеисты из Калифорнии смогли забрать себе 23 балла в 18 встречах, благодаря чему команда занимает третью строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.

    С 31 октября по 17 ноября «Анахайм» обошелся без поражений. Мощнейшая серия «Дакс» продержалась восемь матчей. Она стартовала с четырех домашних игр.

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    • В «Хонда Центре» «кряквы» победили «Монреаль» (4:2), «Нью-Джерси» (4:0), «Аризону» (3:1) и «Сент-Луис» (4:1). Позже в Канаде подопечные Далласа Экинса прихлопнули «Ванкувер» (3:2 ОТ).

    Затем в Сиэтле «Анахайм» разделался с «Кракеном» (7:2), а дома «утки» взяли верх над «Ванкувером» (5:1) и «Вашингтоном» (3:2 ОТ). Прервалась серия «Дакс» во встрече с «Каролиной» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Анахайма» 2.94.

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    В двух последних встречах «Предаторз» пропустили по 3 гола и остались без очков, а до этого они успели оформить три подряд победы.

    «Дакс» же подходят к этому поединку лишь с одним поражением в ноябре. Уступили «кряквы» одному из сильнейших клубов Востока.

    Во встрече в Теннесси игра симпатичных команд получится равной, поэтому сильный перевес в счете никто не получит. Наши прогноз и ставка — победа «Анахайма» с форой 0 за 2.14.

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    «Нэшвилл» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на хоккей. Удачно ли «Анахайм» съездит в Нэшвилл?
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