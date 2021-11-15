В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Парни из Челябинска провели 29 матчей, в которых завоевали 44 балла. В турнирной таблице Восточной конференции их команда занимает второе место.

Ближе к концу октября «Трактор» пережил два подряд поражения. Без очков «танкисты» остались в гостевых поединках с «Сибирью» (0:2) и «Металлургом» Мг (2:3).

После встречи с «Магниткой» подопечные Анвара Гатиятулина дома проехались по «Ак Барсу» (5:0), а в первом ноябрьском матче «медведи» оказались слабее «Витязя» (2:4).

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В паре следующих поединков «Трактор» разнес «Адмирал» (6:1) и обыграл «Барыс» (5:4 ОТ). А за матч с «Салаватом Юлаевым» 7 ноября челябинцам насчитали технические очки.

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб имеет в своей копилке 46 баллов, заработанных в 27 встречах. В турнирной таблице Восточной конференции он лидирует с небольшим отрывом.

В конце октября и начале ноября «Металлург» Мг бахнул очередную серию побед, дошедшую до семи матчей. Она стартовала с выездных игр против «Динамо» Рига (4:5 Б), «Йокерита» (4:5 ОТ) и «Сочи» (2:3 Б).

Далее парни Ильи Воробьева выдали три победы дома, хлопнув «Трактор» (3:2), «Ак Барс» (3:1) и «Витязь» (2:1). Еще в одной игре «Магнитка» слилась СКА (2:3 Б).

Прервалась беспроигрышная серия «Металлурга» Мг во встрече с «Локомотивом» (2:3), после которой «лисы» крупно уступили «Северстали» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.84.

В пяти сыгранных матчах с участием «Трактора» фанаты челябинского клуба могли наблюдать минимум 5 заброшенных шайб .

Ну а поскольку парни Гатиятулина встретятся с одной из самых результативных команд КХЛ, вполне логично и здесь ждать «верхового» исхода. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.99.