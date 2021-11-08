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    Оформит ли «Даллас» вторую победу в Канаде?

    «Ванкувер» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 8 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Даллас»
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    Люк Гленденинг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Ванкувер» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Ванкувер»

    Канадский клуб из Британской Колумбии в 11 играх сумел заработать 9 очков. В турнирной таблице Западной конференции он занимает 14-ю строчку.

    Ближе к концу октября «Ванкувер» оформил две победы кряду, что на сегодняшний день является самыми длинным отрезком «Накс» в новом сезоне.

    Обыграть канадские парни смогли «Чикаго» (4:1) и «Сиэтл» (4:2). А после этого команда Трэвиса Грина уступила «Миннесоте» (2:3), «Филадельфии» (1:2) и «Эдмонтону» (1:2).

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    Прервать серию из трех поражений «Ванкувер» сумел в поединке против «Рейнджерс» (3:2 ОТ), а в последнем матче «Кэнакс» слились «Нэшвиллу» (2:3).

    «Даллас»

    Техасские ребята провели в чемпионате десять встреч и набрали за все время 10 очков. В зачете Западной конференции «Старз» идут 11-ми.

    У «Далласа» сейчас схожая судьба с «Ванкувером». Две победы подряд — максимально успешная серия «шерифов» в недавно стартовавшей регулярке.

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    • Команда Рика Боунесса одержала верх над «Питтсбургом». (2:1 Б) и «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ), после чего посыпались поражения.

    «Даллас» проиграл «Коламбусу» (1:4), «Вегасу» (2:3 ОТ), «Оттаве» (1:4) и «Виннипегу» (3:4 Б). А в недавнем поединке «Старз» смогли отнять очки у «Калгари» (4:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ванкувера» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Далласа» — 2.82.

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    На «Роджерс Арене» состоится игра двух хандрящих команд, застрявших в нижней части таблицы Западной конференции.

    Но при этом в очной битве мы рекомендуем обратить внимание именно на техасцев, которые в паре последних матчей с «Кэнакс» (в 2019 году) выигрывали и забивали минимум 4 гола. Наши прогноз и ставка — победа «Далласа» в матче за 2.07.

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    «Ванкувер» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 08.11.2021. Прогнозы на хоккей. Оформит ли «Даллас» вторую победу в Канаде?
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