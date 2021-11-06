НХЛ. «Эдмонтон» вырвал победу у «Рейнджерс», 11 подряд поражение «Аризоны»

«Виннипег» — «Чикаго» 5:1

«Виннипег» дома выиграл у «Чикаго» 5:1. Российский форвард проигравших Евгений Свечников провел отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Чикаго» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Голы: Штястны — 4 (Копп, Элерс), 0:47 — 1:0. Пионк — 1 (бол., Коннор, Копп), 2:23 — 2:0. Тонинато — 1 (Копп), 33:48 — 3:0. Коннор — 8 (Шмидт, Свечников), 35:17 — 4:0. Энтвистл — 2 (мен., С. Джонс, Дак), 40:56 — 4:1. Элерс — 3, 54:03 — 5:1Вратари: Комри — ФлериШтраф: 4-6Броски: 33 (7+11+15) — 18 (9+5+4)

«Виннипег» выиграл шесть из семи последних встреч, «Чикаго» потерпел 11-е поражение в 12 матчах.

«Виннипег» — «Чикаго» 5:1

«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:5 ОТ

«Эдмонтон» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче. Победитель во встрече определился в овертайме — 6:5 ОТ. Решающую шайбу забросил Леон Драйзайтль. Российский форвард гостей Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Александр Георгиев отразил 33 броска.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 6:5 ОТ (1:1, 1:3, 3:1, 1:0) Голы: Хытил — 2 (Лундквист, Блэй), 1:53 — 0:1. Хаймэн — 7 (Бэрри, Нерс), 18:11 — 1:1. Руни — 3 (Хытил), 22:52 — 1:2. Крайдер — 8 (Фокс, Гудроу), 24:11 — 1:3. Зибанежад — 3 (бол., Строум, Панарин), 26:56 — 1:4. Пулюярви — 4 (бол., Нюджент-Хопкинс, Нерс), 34:41 — 2:4. Бэрри — 2 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 41:00 — 3:4. Пулюярви — 5 (Кит, Бушар), 43:35 — 4:4. Зибанежад — 4 (Крайдер), 47:18 — 4:5. Макдэвид — 8 (Бэрри, Драйзайтль), 57:01 — 5:5. Драйзайтль — 10, 63:27 — 6:5Вратари: Коскинен — ГеоргиевШтраф: 4-4Броски: 39 (13+9+15+2) — 25 (10+11+4+0)

Отметим, что «Эдмонтон» победил в четвертом матче подряд.

«Эдмонтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 6:5 ОТ

«Анахайм» — «Аризона» 3:1

«Аризона» проиграла 11 матчей подряд на старте сезона, уступив на этот раз в гостях «Анахайму» со счетом 1:3.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Аризона» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) Голы: Хенрик — 5 (Гетцлаф, Терри), 0:34 — 1:0. Милано — 2 (бол., Хенрик, Шаттенкирк), 18:13 — 2:0. Кэррик — 2 (Грант, Драйсдейл), 29:46 — 3:0. Гостисбеер — 1 (О`Брайен, Фишер), 59:52 — 3:1Вратари: Столарз — ВеймелкаШтраф: 16-40Броски: 31 (8+13+10) — 29 (15+5+9)

«Анахайм» — «Аризона» 3:1

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 2:3

«Нэшвилл» обыграл «Ванкувер» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал форвард «Предаторз» Филип Томасино.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Йоси — 4 (бол., Толванен, Гранлунд), 5:49 — 0:1. Бесер — 3 (Хэмоник, Миллер), 19:51 — 1:1. Хегландер — 1 (Хорват, Пирсон), 30:08 — 2:1. Дюшен — 5 (Гранлунд), 32:26 — 2:2. Томасино — 3 (бол., Канин, Новак), 39:15 — 2:3Вратари: Демко — СаросШтраф: 11-15Броски: 28 (13+9+6) — 28 (14+11+3)

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 2:3

«Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» 3:2 ОТ

Шайба Алекса Иафалло в овертайме принесла «Лос-Анджелесу» победу над «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) Голы: Кемпе — 3 (Браун, Копитар), 39:58 — 1:0. Братт — 2 (Юнссон, Хишир), 43:19 — 1:1. Калиев — 3 (бол., Рой, Атанасиу), 56:20 — 2:1. Заха — 5 (Грэйвс, Братт), 59:36 — 2:2. Иафалло — 5 (Дано), 60:42 — 3:2Вратари: Петерсен — БлэквудШтраф: 8-12Броски: 29 (9+8+10+2) — 23 (10+7+6+0)

«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд, «Нью-Джерси» потерпел третье поражение кряду.