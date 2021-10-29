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    «Тампа» легко разделается со страдающей «Аризоной»

    «Тампа-Бэй» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 29 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Аризона»
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    «Тампа-Бэй» в матче с «Питтсбургом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Амали Арене» 29 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    На счету клуба из Флориды имеется 7 очков, которые он смог накопить за семь матчей регулярного первенства. В зачете Востока команда является десятой.

    В дебютной игре НХЛ 2021/22 «Тампа-Бэй» потерпела крупное поражение от «Питтсбурга» (2:6). После потери баллов в дуэли с «Пингвинз» ей удалось оформить пару побед.

    Подопечные Джона Купера одержали верх над «Детройтом» (7:6 ОТ) и «Вашингтоном» (2:1 ОТ). А после выезда в столицу «Лайтнинг» снова раздавали очки.

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    Уступила «Тампа-Бэй» «Флориде» (1:4), «Колорадо» (3:4 Б) и «Баффало» (1:5). В последнем же поединке парни Купера разгромили «Питтсбург» (5:1).

    «Аризона»

    Хоккейный клуб из Глендейла провел в чемпионате шесть матчей, но заработал в них всего 1 балл. В таблице Восточной конференции он застрял на последнем месте.

    Все шесть поединков нового сезона «Аризона» проиграла. В четырех встречах она пропускала минимум 5 голов. Все началось с позора в игре с «Коламбусом» (2:8).

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    • Во втором матче подопечные Андре Туриньи не справились с «Баффало» (1:2 Б). Затем трижды кряду «Койотис» проиграли и у себя дома.

    При родных фанатах «Аризона» слилась «Сент-Луису» (4:7), «Эдмонтону» (1:5) и «Айлендерс» (0:3). А в своем последнем поединке «койоты» пострадали от «Флориды» (3:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Аризоны» — 3.80.

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    Команда из Глендейла является одной из худших в атаке и самой худшей при оборонительной игре, поэтому ловить ей во Флориде нечего.

    У коллектива Купера также не самая приятная турнирная ситуация, однако встреча с «Аризоной» может ее улучшить. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1.5 за 2.07.

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    «Тампа-Бэй» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Тампа» легко разделается со страдающей «Аризоной»
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