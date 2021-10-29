«Тампа-Бэй»
На счету клуба из Флориды имеется 7 очков, которые он смог накопить за семь матчей регулярного первенства. В зачете Востока команда является десятой.
В дебютной игре НХЛ 2021/22 «Тампа-Бэй» потерпела крупное поражение от «Питтсбурга» (2:6). После потери баллов в дуэли с «Пингвинз» ей удалось оформить пару побед.
Подопечные Джона Купера одержали верх над «Детройтом» (7:6 ОТ) и «Вашингтоном» (2:1 ОТ). А после выезда в столицу «Лайтнинг» снова раздавали очки.
Уступила «Тампа-Бэй» «Флориде» (1:4), «Колорадо» (3:4 Б) и «Баффало» (1:5). В последнем же поединке парни Купера разгромили «Питтсбург» (5:1).
«Аризона»
Хоккейный клуб из Глендейла провел в чемпионате шесть матчей, но заработал в них всего 1 балл. В таблице Восточной конференции он застрял на последнем месте.
Все шесть поединков нового сезона «Аризона» проиграла. В четырех встречах она пропускала минимум 5 голов. Все началось с позора в игре с «Коламбусом» (2:8).
Во втором матче подопечные Андре Туриньи не справились с «Баффало» (1:2 Б). Затем трижды кряду «Койотис» проиграли и у себя дома.
При родных фанатах «Аризона» слилась «Сент-Луису» (4:7), «Эдмонтону» (1:5) и «Айлендерс» (0:3). А в своем последнем поединке «койоты» пострадали от «Флориды» (3:5).
Прогноз и ставка
Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Аризоны» — 3.80.
Команда из Глендейла является одной из худших в атаке и самой худшей при оборонительной игре, поэтому
У коллектива Купера также не самая приятная турнирная ситуация, однако встреча с «Аризоной» может ее улучшить. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1.5 за 2.07.