В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «PNC-арене» 26 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Хоккейная команда из Роли, Северная Каролина, в четырех играх сумела завоевать 8 очков, благодаря чему она сейчас и замыкает тройку лидеров на Востоке.

В новом сезоне «Каролина» одержала победу в каждой встрече в основное время, забивая минимум 3 гола. В дебютной игре «Кейнс» разгромили «Айлендерс» (6:3).

Второй поединок подопечные Рода Бриндамора провели в Теннесси, где зарубились с «Нэшвиллом». В противостоянии с «Предс» «Харрикейнз» вырвали непростую победу (3:2).

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Позже «Каролина» отправилась в Канаду, где разгромила «Монреаль» (4:1), а затем в Огайо ребята Бриндамора легко разобрались с «Коламбусом» (5:1).

«Торонто»

Канадская команда из Онтарио уже успела провести шесть матчей, но осталась после них с 5 баллами. В таблице Восточной конференции она занимает 13-е место.

Первую встречу в новом сезоне «Торонто» сыграл на «Скотиабанк Арене», где сумел оформить волевую победу над «Монреалем» (2:1). А после поединка с «Канадиенс» «Мэйпл Лифс» дважды сошлись с «Оттавой».

В гостевой игре против «Сенаторз» подопечные Шелдона Кифа уступили (2:3), а в ответном матче «листочки» одержали верх (3:1).

Три следующих встречи «Торонто» провел неудачно. Дома парни Кифа оказались слабее «Рейнджерс» (1:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (3:5), а в Пенсильвании было поражение от «Питтсбурга» (1:7).

Прогноз и ставка

Победа «Каролины» оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Торонто» — 2.56

«Кейнс» еще ни разу не теряли очки, в то время как «Торонто» слился четырежды в шести встречах , а в последнем матче он и вовсе был опозорен «Питтсбургом».

С такой игрой, которую «Мэйпл Лифс» демонстрируют на старте сезона, им пока рано тягаться с командой Бриндамора на равных. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.89.