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    «Эдмонтон» продолжит набирать ход?

    «Вегас» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 23 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Вегас»

    Хоккейная команда из Невады имеет на своем счету 2 очка, которые ей удалось взять в трех матчах. В таблице Западной конференции она находится на 12-й позиции.

    В дебютной игре сезона «Вегас» на «Т-Мобайл Арене» зарубился с «Сиэтлом». В противостоянии с «Кракеном» хозяева смогли затащить победу (4:3).

    После матча с новичками НХЛ подопечные Питера Дебура остались без очков дважды. «Голден Найтс» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:6) и «Сент-Луису» (1:3).

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    Минувшую регулярку «Вегас» закончил на втором месте в таблице Западного дивизиона, а в плей-офф Кубка Стэнли дошел до полуфинала, где слился «Монреалю» — 2:4.

    «Эдмонтон»

    Представители Альберты, Канада, также провели три поединка. В них команда взяла 6 баллов и оказалась на третьем месте в рейтинге Западной конференции.

    Пока в текущем сезоне «Эдмонтон» неуступчив. В стартовом матче «Ойлерз» встретились с «Ванкувером», которого хлопнули в серии буллитов (3:2 Б).

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    • Следующим соперником ребят Дэйва Типпетта был «Калгари». С ним команда также справилась (5:2). В третьей встрече «Ойлерз» взяли верх над «Анахаймом» (6:5).

    В прошлом чемпионате «Эдмонтон» финишировал вторым в таблице Северного дивизиона. Ну а в плей-офф Кубка Стэнли парни Типпетта слились «Виннипегу» на старте — 0:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 3.17.

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    На старте сезона канадская банда набрала потрясающую форму, сделав три победы. К тому же в двух встречах «Ойлерз» отгрузили соперникам 5+ голов.

    В то же самое время «Вегас» чаще проигрывает и мало забивает. Пока команда Дебура не может проснуться, гости из Канады намерены воспользоваться ее слабостями. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» в матче за 2.34.

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    «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» продолжит набирать ход?
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