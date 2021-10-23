В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 23 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Хоккейная команда из Невады имеет на своем счету 2 очка, которые ей удалось взять в трех матчах. В таблице Западной конференции она находится на 12-й позиции.

В дебютной игре сезона «Вегас» на «Т-Мобайл Арене» зарубился с «Сиэтлом». В противостоянии с «Кракеном» хозяева смогли затащить победу (4:3).

После матча с новичками НХЛ подопечные Питера Дебура остались без очков дважды. «Голден Найтс» проиграли «Лос-Анджелесу» (2:6) и «Сент-Луису» (1:3).

Все прогнозы на НХЛ

Минувшую регулярку «Вегас» закончил на втором месте в таблице Западного дивизиона, а в плей-офф Кубка Стэнли дошел до полуфинала, где слился «Монреалю» — 2:4.

«Эдмонтон»

Представители Альберты, Канада, также провели три поединка. В них команда взяла 6 баллов и оказалась на третьем месте в рейтинге Западной конференции.

Пока в текущем сезоне «Эдмонтон» неуступчив. В стартовом матче «Ойлерз» встретились с «Ванкувером», которого хлопнули в серии буллитов (3:2 Б).

Следующим соперником ребят Дэйва Типпетта был «Калгари». С ним команда также справилась (5:2). В третьей встрече «Ойлерз» взяли верх над «Анахаймом» (6:5).

В прошлом чемпионате «Эдмонтон» финишировал вторым в таблице Северного дивизиона. Ну а в плей-офф Кубка Стэнли парни Типпетта слились «Виннипегу» на старте — 0:4.

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Эдмонтона» — 3.17.

На старте сезона канадская банда набрала потрясающую форму, сделав три победы. К тому же в двух встречах «Ойлерз» отгрузили соперникам 5+ голов .

В то же самое время «Вегас» чаще проигрывает и мало забивает. Пока команда Дебура не может проснуться, гости из Канады намерены воспользоваться ее слабостями. Наши прогноз и ставка — победа «Эдмонтона» в матче за 2.34.