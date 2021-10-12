«Салават Юлаев»
Коллектив из Уфы после 16 матчей находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды лежат 24 балла.
В гостевом поединке, который прошел 21 сентября, «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Северстали» (1:2), прервав таким образом свою победную серию из семи встреч.
После неудачного визита в Череповец хоккеисты Томи Ламсы трижды кряду выиграли. Они одержали верх над СКА (4:2), «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (3:2).
В последних же матчах «юлаевцы» чаще теряли очки. Сперва они уступили «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). Далее были победы над «Сочи» (3:0) и «Йокеритом» (3:2 ОТ), после которых «Салават» крупно слился СКА (0:5).
«Ак Барс»
Представители Татарстана поучаствовали в 17 встречах, в которых взяли 23 очка. В общекомандном зачете Восточной конференции они идут четвертыми.
Самый мощный период, который «Ак Барс» сумел выдать в текущем чемпионате, прошел с 14 по 26 сентября. В этот отрезок казанцы оформили пять побед подряд.
Обломалась серия «Ак Барса» в противостоянии с «Йокеритом» (3:4 ОТ), после которого парни Дмитрия Квартальнова разделались с ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0).
Пару осечек «Ак Барс» допустил в двух следующих встречах на «Татнефть-Арене». Уступили казанцы «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Металлургу» Мг (1:3). В последнем же матче «кошки» разнесли «Барыс» (6:3).
Прогноз и ставка
Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Ак Барса» — 2.79.
В последнем дерби этих команд
В текущем сезоне «Ак Барс» часто проводит «низовые» поединки, как и «Салават» в некоторых играх. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.89.