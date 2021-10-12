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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    Филип Ларсен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Коллектив из Уфы после 16 матчей находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды лежат 24 балла.

    В гостевом поединке, который прошел 21 сентября, «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Северстали» (1:2), прервав таким образом свою победную серию из семи встреч.

    После неудачного визита в Череповец хоккеисты Томи Ламсы трижды кряду выиграли. Они одержали верх над СКА (4:2), «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (3:2).

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    В последних же матчах «юлаевцы» чаще теряли очки. Сперва они уступили «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). Далее были победы над «Сочи» (3:0) и «Йокеритом» (3:2 ОТ), после которых «Салават» крупно слился СКА (0:5).

    «Ак Барс»

    Представители Татарстана поучаствовали в 17 встречах, в которых взяли 23 очка. В общекомандном зачете Восточной конференции они идут четвертыми.

    Самый мощный период, который «Ак Барс» сумел выдать в текущем чемпионате, прошел с 14 по 26 сентября. В этот отрезок казанцы оформили пять побед подряд.

    Обломалась серия «Ак Барса» в противостоянии с «Йокеритом» (3:4 ОТ), после которого парни Дмитрия Квартальнова разделались с ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0).

    Пару осечек «Ак Барс» допустил в двух следующих встречах на «Татнефть-Арене». Уступили казанцы «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Металлургу» Мг (1:3). В последнем же матче «кошки» разнесли «Барыс» (6:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Ак Барса» — 2.79.

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    В последнем дерби этих команд было забито всего 2 гола. Да и в нескольких недавних официальных очных встречах суммарный тотал не превышал 5 голов.

    В текущем сезоне «Ак Барс» часто проводит «низовые» поединки, как и «Салават» в некоторых играх. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.89.

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на хоккей.
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