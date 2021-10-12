В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 12 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Коллектив из Уфы после 16 матчей находится на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды лежат 24 балла.

В гостевом поединке, который прошел 21 сентября, «Салават Юлаев» потерпел поражение от «Северстали» (1:2), прервав таким образом свою победную серию из семи встреч.

После неудачного визита в Череповец хоккеисты Томи Ламсы трижды кряду выиграли. Они одержали верх над СКА (4:2), «Локомотивом» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (3:2).

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В последних же матчах «юлаевцы» чаще теряли очки. Сперва они уступили «Сибири» (1:3) и «Ак Барсу» (0:2). Далее были победы над «Сочи» (3:0) и «Йокеритом» (3:2 ОТ), после которых «Салават» крупно слился СКА (0:5).

«Ак Барс»

Представители Татарстана поучаствовали в 17 встречах, в которых взяли 23 очка. В общекомандном зачете Восточной конференции они идут четвертыми.

Самый мощный период, который «Ак Барс» сумел выдать в текущем чемпионате, прошел с 14 по 26 сентября. В этот отрезок казанцы оформили пять побед подряд.

Обломалась серия «Ак Барса» в противостоянии с «Йокеритом» (3:4 ОТ), после которого парни Дмитрия Квартальнова разделались с ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0).

Пару осечек «Ак Барс» допустил в двух следующих встречах на «Татнефть-Арене». Уступили казанцы «Динамо» Минск (3:4 ОТ) и «Металлургу» Мг (1:3). В последнем же матче «кошки» разнесли «Барыс» (6:3).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Ак Барса» — 2.79.

В последнем дерби этих команд было забито всего 2 гола . Да и в нескольких недавних официальных очных встречах суммарный тотал не превышал 5 голов.

В текущем сезоне «Ак Барс» часто проводит «низовые» поединки, как и «Салават» в некоторых играх. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.89.