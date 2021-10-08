В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Барыс Арене» 8 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанская команда имеет сейчас 12 очков, заработанных в 14 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции она является седьмой.

Во второй половине прошлого месяца «Барыс» пережил три поражения кряду. Для ребят из Нур-Султана это была первая продолжительная серия потерь в новом сезоне.

Тогда подопечные Юрия Михайлиса уступили «Динамо» Рига (2:3), «Йокериту» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ). А после побед над «Сибирью» (2:1 ОТ) и «Авто» (5:4 ОТ) казахстанцы снова проиграли три матча.

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В ходе очередной серии потерь «Барыс» был слабее «Металлурга» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотива» (3:4). В последней игре казахстанцы огорчили «Авангард» (1:0).

СКА

Представители Санкт-Петербурга имеют в своем активе 21 очко после 14 сыгранных матчей. В турнирной таблице Западной конференции «армейцы» замыкают тройку сильнейших.

После двух поражений кряду в играх с «Авто» (2:4) и «Торпедо» (2:3) СКА завоевал три победы в основное время, припечатав «Спартак» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амур» (5:1).

Но больше трех поединков серии прожить помешал «Салават Юлаев», которому подопечные Валерия Брагина уступили у себя дома (2:4).

А после победы над «Динамо» Минск (1:2 ОТ) СКА успел слиться «Витязю» (5:6 Б). В трех недавних встречах питерцы взяли верх над «Трактором» (4:3 Б), «Нефтехимиком» (2:0) и «Локомотивом» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 4.04, а на победу СКА — 2.21.

В пяти выигранных матчах из семи предыдущих СКА не спешил особо напрягаться в атаке. В тех встречах в основное время не было забито более 2 голов .

Поединок в Нур-Султане питерцы также готовы затащить, но снова без голевого движения. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.28.