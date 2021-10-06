В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 6 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Динамо» Москва — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

На данный момент динамовцы находятся на второй позиции в рейтинге Западной конференции. В 13 поединках сезона им удалось заработать 22 балла.

В текущей регулярке «Динамо» Москва стартануло с восьми побед, в которых команда забрасывала минимум 4 шайбы. А первая осечка сине-белых случилась 25 сентября.

В тот игровой день подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от «Торпедо» (2:4). После встречи в Нижнем Новгороде динамовцы трижды выиграли.

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В ходе удачного отрезка парни Кудашова взяли верх над «Спартаком» (6:3), «Куньлунем» (5:3) и «Барысом» (3:1). В своей последней встрече «Динамо» слилось «Магнитке» (2:4).

ЦСКА

Другой представитель столицы принял участие в 14 играх и завоевал в них 18 очков. В общекомандном зачете Западной конференции команда идет четвертой.

В первой половине сентября ЦСКА пережил одно из крупнейших поражений в сезоне, пропустив шесть голов от «Барыса» (3:6). А вот после той встречи «армейцы» стрельнули тремя победами.

На чужом льду подопечным Сергея Фёдорова удалось прихлопнуть «Спартак» (5:3), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (2:1). Затем красно-синие слились «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4).

Три последних на данный момент матча ЦСКА провел дома. Сперва была скромная победа над «Сибирью» (1:0 ОТ). А позже «армейцы» уступили «Ак Барсу» (1:2) и разбили «Куньлунь» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу ЦСКА — 2.70.

В двух поединках из пяти последних сине-белые проиграли. Но это не делает команду Кудашова менее опасной, чем в ходе ее мощной серии побед.