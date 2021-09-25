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    У себя дома «Барыс» проведет уверенный матч

    «Барыс» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.93) на хоккейный матч КХЛ 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Сибирь»
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    Никита Михайлис
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Сентября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    После восьми сыгранных матчей на счету казахстанского клуба 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он является восьмым.

    На старте сезона «Барыс» успел дважды разочаровать своих болельщиков, уступив в родных стенах «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Металлургу» Мг (1:2).

    А первая домашняя победа была оформлена парнями Юрия Михайлиса в поединке с «Амуром» (3:2). Но уже в следующей игре «Барыс» крупно влетел «Спартаку» (1:4).

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    Еще пару баллов казахстанский клуб отобрал у ЦСКА (6:3), после чего «Барыс» трижды проиграл. Потеряли очки хоккеисты Михайлиса в матчах с «Динамо» Рига (2:3), «Йокеритом» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    «Сибирь»

    Сибиряки в восьми поединках насобирали 5 очков, чего на данном этапе хватает лишь для девятой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

    Как и «Барыс», «Сибирь» начала сезон с двух поражений. Проиграла команда «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4). А первую победу хоккеисты из Новосибирска завоевали во встрече с «Торпедо» (3:0).

    После продуктивной игры в Нижнем Новгороде «Сибирь» снова пережила потери баллов. Не справились «снеговики» с «Нефтехимиком» (2:4), «Северсталью» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).

    Еще 2 балла «Сибири» удалось забрать в противостоянии с «Куньлунем» (1:0). А в недавнем поединке подопечные Андрея Мартемьянова пострадали от «Магнитки» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Сибири» — 2.88.

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    В турнирной таблице Востока два будущих соперника являются соседями, а разделяет их всего 1 балл.

    Но создается впечатление, что у себя дома парни Михайлиса проведут крутой матч и отодвинутся от преследователей из Новосибирска. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой -1 за 2.93.

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    «Барыс» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на хоккей. У себя дома «Барыс» проведет уверенный матч
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