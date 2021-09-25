В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 25 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

После восьми сыгранных матчей на счету казахстанского клуба 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он является восьмым.

На старте сезона «Барыс» успел дважды разочаровать своих болельщиков, уступив в родных стенах «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Металлургу» Мг (1:2).

А первая домашняя победа была оформлена парнями Юрия Михайлиса в поединке с «Амуром» (3:2). Но уже в следующей игре «Барыс» крупно влетел «Спартаку» (1:4).

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Еще пару баллов казахстанский клуб отобрал у ЦСКА (6:3), после чего «Барыс» трижды проиграл. Потеряли очки хоккеисты Михайлиса в матчах с «Динамо» Рига (2:3), «Йокеритом» (2:3 Б) и ЦСКА (1:2 ОТ).

«Сибирь»

Сибиряки в восьми поединках насобирали 5 очков, чего на данном этапе хватает лишь для девятой строчки в турнирной таблице Восточной конференции.

Как и «Барыс», «Сибирь» начала сезон с двух поражений. Проиграла команда «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4). А первую победу хоккеисты из Новосибирска завоевали во встрече с «Торпедо» (3:0).

После продуктивной игры в Нижнем Новгороде «Сибирь» снова пережила потери баллов. Не справились «снеговики» с «Нефтехимиком» (2:4), «Северсталью» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).

Еще 2 балла «Сибири» удалось забрать в противостоянии с «Куньлунем» (1:0). А в недавнем поединке подопечные Андрея Мартемьянова пострадали от «Магнитки» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Сибири» — 2.88.

В турнирной таблице Востока два будущих соперника являются соседями, а разделяет их всего 1 балл.