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    Серия побед «Магнитки» продолжится в Новосибирске?

    «Сибирь» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Металлург» Мг
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    Денис Зернов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Сентября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    После семи поединков в регулярке команда из Новосибирска находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с пятью очками в запасе.

    Четыре первых матча сезона «Сибирь» провела в разъездах и одержала всего одну победу. На старте чемпионата «снеговики» уступили «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4).

    Выиграть же гостям из Новосибирска удалось в Челябинске. Подопечные Андрея Мартемьянова прихлопнули «Трактор» (3:0).

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    После удачного выступления на «Трактор Арене» сибиряки проиграли «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5). А 20 сентября была победа над «Куньлунем» (1:0).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы поучаствовали в восьми встречах, в которых завоевали 14 баллов. В турнирном рейтинге Восточной конференции они являются вторыми.

    На старте сезона «Металлург» Мг оформил пару побед над «Автомобилистом» (6:2) и «Барысом» (2:1), а в третьем матче «Магнитку» избил «Салават Юлаев» (2:7).

    После провальной встречи с «юлаевцами» подопечные Ильи Воробьева затащили еще пять поединков. Стартовала данная серия с игры с «Адмиралом» (4:3).

    В четырех следующих матчах «Металлург» Мг растоптал соперников, затащив каждое противостояние с форой в 3+ шайбы. Разгромили «сталевары» «Нефтехимик» (4:0), «Авангард» (7:4), «Амур» (6:2) и «Адмирал» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 3.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 1.99.

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    Сейчас «Магнитка» находится в потрясающей форме. Она не просто обыгрывает соперников любой сложности, но и забивает при этом много.

    «Сибирь» даже дома не сможет остановить эту магнитогорскую машину. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 1.99.

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    «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на хоккей. Серия побед «Магнитки» продолжится в Новосибирске?
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