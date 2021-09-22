В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После семи поединков в регулярке команда из Новосибирска находится на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с пятью очками в запасе.

Четыре первых матча сезона «Сибирь» провела в разъездах и одержала всего одну победу. На старте чемпионата «снеговики» уступили «Трактору» (2:3 ОТ) и «Динамо» Москва (0:4).

Выиграть же гостям из Новосибирска удалось в Челябинске. Подопечные Андрея Мартемьянова прихлопнули «Трактор» (3:0).

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После удачного выступления на «Трактор Арене» сибиряки проиграли «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5). А 20 сентября была победа над «Куньлунем» (1:0).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы поучаствовали в восьми встречах, в которых завоевали 14 баллов. В турнирном рейтинге Восточной конференции они являются вторыми.

На старте сезона «Металлург» Мг оформил пару побед над «Автомобилистом» (6:2) и «Барысом» (2:1), а в третьем матче «Магнитку» избил «Салават Юлаев» (2:7).

После провальной встречи с «юлаевцами» подопечные Ильи Воробьева затащили еще пять поединков. Стартовала данная серия с игры с «Адмиралом» (4:3).

В четырех следующих матчах «Металлург» Мг растоптал соперников, затащив каждое противостояние с форой в 3+ шайбы. Разгромили «сталевары» «Нефтехимик» (4:0), «Авангард» (7:4), «Амур» (6:2) и «Адмирал» (5:0).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 3.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 1.99.

Сейчас «Магнитка» находится в потрясающей форме. Она не просто обыгрывает соперников любой сложности, но и забивает при этом много .

«Сибирь» даже дома не сможет остановить эту магнитогорскую машину. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг за 1.99.