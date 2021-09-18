В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Арене-2000» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославский клуб после шести сыгранных матчей занимает 11-место в турнирной таблице Западной конференции. За все это время ему удалось накопить только 5 баллов.

Единственную домашнюю победу «Локомотив» оформил в дебютной игре сезона над рижским «Динамо» (3:2), после чего «железнодорожников» ждала череда поражений.

Сперва у себя дома парни Андрея Скабелки проиграли СКА (3:4 Б) и «Динамо» Минск (3:4). А затем «Локомотив» остался без очков в выездной встрече с ЦСКА (1:3).

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Вторую победу в регулярке «Локомотив» отпраздновал еще в одном матче с «Динамо» Рига (4:0), после которого ярославцы слились «Йокериту» (0:2).

«Торпедо»

Хоккейная команда из Нижнего Новгорода имеет 7 матчей в активе. Сейчас на Западе она занимает шестую позицию с семью очками в резерве.

Победить «Торпедо» удалось в трех играх из семи, а начался же новый сезон с домашнего поражения от «Витязя» (3:6). Затем нижегородцы взяли 2 балла в поединке с «Ак Барсом» (3:1).

После выезда в Казань подопечных Дэвида Немировски ждали три встречи в «Нагорном». В этих матчах «Торпедо» влетело «Сибири» (0:2), а также прибило «Сочи» (2:1) и СКА (3:2).

А вот парочка выездных игр закончилась для нижегородцев не очень успешно. В них «Торпедо» уступило «Динамо» Рига (1:2) и «Йокериту» (4:5 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 1.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.40, а на победу «Торпедо» — 6.45.

На начальном этапе новой регулярки результаты и турнирное положение «Локо» далеки от идеала. При этом ярославская команда еще и мало забивает.

А вот «Торпедо» на старте чемпионата не боится никого . Нижегородцы даже пару раз успели пошуметь в играх с топ-клубами Запада.

Силенок на две-три шайбы в сетку «Локомотива» гостям вполне хватит. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 за 1.90.