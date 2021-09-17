ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество «Челси» — «Зенит»Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку Момо Янсане Простота — залог успеха. «Шериф» на контратаках обыграл «Шахтер»
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 21:44
    • Гол Холланда помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Стамбуле
  • 21:56
    • Витория: Готов полностью взять на себя ответственность за поражение от «Легии»
  • 21:43
    • «Шериф» победил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
  • 12:37
    • СМИ: У Кумана состоялась напряженная встреча с президентом «Барселоны» после разгрома от «Баварии»
  • 12:15
    • «Идут довольно вяло». В «Миннесоте» рассказали, как продвигаются переговоры с Капризовым
  • 23:50
    • Гол Лукаку принес «Челси» домашнюю победу над «Зенитом»
    Все новости спорта

    Во второй домашней игре «Адмирала» будет достаточно голов

    «Адмирал» — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч КХЛ 17 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Адмирал Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Северсталь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рихардс Букартс
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 17 Сентября 2021 года
    Адмирал
  • КХЛ
    •  Адмирал 12:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Адмирал»

    Дальневосточная команда в шести играх регулярного чемпионата взяла только 3 балла, что делает ее последней в турнирной таблице Восточной конференции.

    В шести матчах «Адмиралу» не удалось победить ни разу. Старт сезона запомнился для «моряков» неудачным визитом в Москву, где они крупно слились «Спартаку» (1:4).

    Во втором поединке «Адмирал» был неплох, но уступил «Авангарду» (3:4 Б). А вот в третьей встрече от команды Александра Андриевского не оставил живого места СКА, которому парни с Владивостока влетели со счетом 2:9.

    Все прогнозы на КХЛ

    Пару следующих матчей «Адмирал» сдал в овертайме «Северстали» (2:3 ОТ) и «Металлургу» Мг (3:4 ОТ). В домашнем поединке команда Андриевского оказалась слабее «Динамо» Москва (3:5).

    «Северсталь»

    Ребята из Череповца провели шесть матчей, в ходе которых насобирали 5 баллов. В общекомандном зачете Западной конференции «сталь» занимает 11-ю позицию.

    Соперником «Северстали» на старте сезона оказался СКА, с которым подопечные Андрея Разина встретились дома. В этом противостоянии хозяева не смогли отвоевать очки (2:3).

    Заметно хуже «Северсталь» выступила во второй игре, жестко слившись «Динамо» Минск (1:4). А первую победу череповецкий клуб оформил как раз в дуэли с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

    Далее «Северсталь» неудачно выступила с «Трактором» (1:2 Б), а затем в Новосибирске хоккеисты Разина прибили «Сибирь» (4:2). Последняя игра закончилась для «стальных» гостевым поражением от «Амура» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Адмирала» оценивается в 2.44, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.00, а на победу «Северстали» — за 2.51.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Адмирал» в шести играх позволил соперникам забить 29 голов, что делает команду Андриевского самой пропускающей во всей КХЛ.

    Очевидно, что даже с проблемами в обороне «моряки» не дадут спокойной жизни соперникам на «Фетисов-Арене», а общая результативность от этого только выиграет. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Сибирь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Кайрат — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.16
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Мура — Витесс
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Славия — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.78
  • Прогноз на матч Ренн — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  4.40
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Галатасарай — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Адмирал» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на хоккей. Во второй домашней игре «Адмирала» будет достаточно голов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры