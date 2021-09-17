В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 17 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Дальневосточная команда в шести играх регулярного чемпионата взяла только 3 балла, что делает ее последней в турнирной таблице Восточной конференции.

В шести матчах «Адмиралу» не удалось победить ни разу. Старт сезона запомнился для «моряков» неудачным визитом в Москву, где они крупно слились «Спартаку» (1:4).

Во втором поединке «Адмирал» был неплох, но уступил «Авангарду» (3:4 Б). А вот в третьей встрече от команды Александра Андриевского не оставил живого места СКА, которому парни с Владивостока влетели со счетом 2:9.

Все прогнозы на КХЛ

Пару следующих матчей «Адмирал» сдал в овертайме «Северстали» (2:3 ОТ) и «Металлургу» Мг (3:4 ОТ). В домашнем поединке команда Андриевского оказалась слабее «Динамо» Москва (3:5).

«Северсталь»

Ребята из Череповца провели шесть матчей, в ходе которых насобирали 5 баллов. В общекомандном зачете Западной конференции «сталь» занимает 11-ю позицию.

Соперником «Северстали» на старте сезона оказался СКА, с которым подопечные Андрея Разина встретились дома. В этом противостоянии хозяева не смогли отвоевать очки (2:3).

Заметно хуже «Северсталь» выступила во второй игре, жестко слившись «Динамо» Минск (1:4). А первую победу череповецкий клуб оформил как раз в дуэли с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

Далее «Северсталь» неудачно выступила с «Трактором» (1:2 Б), а затем в Новосибирске хоккеисты Разина прибили «Сибирь» (4:2). Последняя игра закончилась для «стальных» гостевым поражением от «Амура» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Адмирала» оценивается в 2.44, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.00, а на победу «Северстали» — за 2.51.

«Адмирал» в шести играх позволил соперникам забить 29 голов, что делает команду Андриевского самой пропускающей во всей КХЛ .

Очевидно, что даже с проблемами в обороне «моряки» не дадут спокойной жизни соперникам на «Фетисов-Арене», а общая результативность от этого только выиграет. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 2.06.