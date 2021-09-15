В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 15 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Магнитогорская команда имеет на своем счету 8 очков. Эти баллы она отвоевала у пяти соперников, благодаря чему оказалась второй в турнирной таблице Восточной конференции.

На свой первый матч «Металлург» Мг отправился в Екатеринбург, где встретился с «Автомобилистом». На «Уралец-Арене» гости не пожалели местный клуб и проехались по нему катком (6:2).

После крутого старта «Металлург» Мг скромнее обошелся с «Барысом» в Нур-Султане (2:1), а вот на своем льду «Магнитка» и сама пережила погром от «Салавата Юлаева» (2:7).

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Такое запоминающееся поражение не смутило парней Ильи Воробьева. Уже в следующих двух матчах «Металлург» Мг победил «Адмирал» (4:3 ОТ) и разнес «Нефтехимик» (4:0).

«Авангард»

Омичи также успели поучаствовать в пяти встречах, но заработали в них только 6 очков. В зачете Восточной конференции команда расположилась на шестом месте.

Матч Открытия получился для «Авангарда» огненным. В Балашихе «ястребы» устроили зарубу с ЦСКА, в ходе которой им удалось отгрузить четыре безответных гола (4:0).

В следующих двух поединках парни Боба Хартли выиграли после основного времени. Сперва «Авангард» дожал «Адмирал» (4:3 Б), а затем он прибил «Амур» (3:2 ОТ).

После упомянутых встреч у омских ребят начались проблемы. В поединке с «Динамо» Москва «Авангард» был разгромлен (2:5), а в матче с «Йокеритом» команда Хартли дважды не сохранила преимущество в счете (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.57.

«Магнитка» в пяти встречах забросила 18 шайб. В среднем в ворота соперников она бахнула 3.6 гола за игру, в то время как «Авангард» стреляет в среднем трешкой за матч.