«Металлург» Мг
Магнитогорская команда имеет на своем счету 8 очков. Эти баллы она отвоевала у пяти соперников, благодаря чему оказалась второй в турнирной таблице Восточной конференции.
На свой первый матч «Металлург» Мг отправился в Екатеринбург, где встретился с «Автомобилистом». На «Уралец-Арене» гости не пожалели местный клуб и проехались по нему катком (6:2).
После крутого старта «Металлург» Мг скромнее обошелся с «Барысом» в Нур-Султане (2:1), а вот на своем льду «Магнитка» и сама пережила погром от «Салавата Юлаева» (2:7).
Такое запоминающееся поражение не смутило парней Ильи Воробьева. Уже в следующих двух матчах «Металлург» Мг победил «Адмирал» (4:3 ОТ) и разнес «Нефтехимик» (4:0).
«Авангард»
Омичи также успели поучаствовать в пяти встречах, но заработали в них только 6 очков. В зачете Восточной конференции команда расположилась на шестом месте.
Матч Открытия получился для «Авангарда» огненным. В Балашихе «ястребы» устроили зарубу с ЦСКА, в ходе которой им удалось отгрузить четыре безответных гола (4:0).
В следующих двух поединках парни Боба Хартли выиграли после основного времени. Сперва «Авангард» дожал «Адмирал» (4:3 Б), а затем он прибил «Амур» (3:2 ОТ).
После упомянутых встреч у омских ребят начались проблемы. В поединке с «Динамо» Москва «Авангард» был разгромлен (2:5), а в матче с «Йокеритом» команда Хартли дважды не сохранила преимущество в счете (2:3).
Прогноз и ставка
Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.57.
«Магнитка» в пяти встречах забросила 18 шайб. В среднем в ворота соперников она бахнула 3.6 гола за игру, в то время как «Авангард» стреляет в среднем трешкой за матч.
В двух последних очных поединках в Магнитогорске соперники