ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» способен достичь успеха в Лиге чемпионовТоп-5 темных лошадок Лиги чемпионов Юри ТилемансТрансферный дайджест. 7-13 сентября Даниил МедведевТриумф Медведева, слезы Джоковича и историческая победа Радукану. Главные события US Open
  • 10:13
    • Новым спортивным директором «Спартака» может стать скаут «ПСЖ»
  • 06:47
    • Блаттер высказал свою позицию по лимиту на легионеров в чемпионате России
  • 02:35
    • «Челси» — «Зенит»: на что ставят?
  • 00:54
    • Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
  • 00:54
    • Гол Каналеса принес «Бетису» победу над« Гранадой»
  • 23:52
    • «Эвертон» одержал волевую победу над« Бернли»
  • 22:38
    • EA представила список 10 сильнейших футболистов в FIFA 22
    Все новости спорта

    От встречи в Магнитогорске ожидать тотал «больше»?

    «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч КХЛ 15 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Зернов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Металлург» 15 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда имеет на своем счету 8 очков. Эти баллы она отвоевала у пяти соперников, благодаря чему оказалась второй в турнирной таблице Восточной конференции.

    На свой первый матч «Металлург» Мг отправился в Екатеринбург, где встретился с «Автомобилистом». На «Уралец-Арене» гости не пожалели местный клуб и проехались по нему катком (6:2).

    После крутого старта «Металлург» Мг скромнее обошелся с «Барысом» в Нур-Султане (2:1), а вот на своем льду «Магнитка» и сама пережила погром от «Салавата Юлаева» (2:7).

    Все прогнозы на КХЛ

    Такое запоминающееся поражение не смутило парней Ильи Воробьева. Уже в следующих двух матчах «Металлург» Мг победил «Адмирал» (4:3 ОТ) и разнес «Нефтехимик» (4:0).

    «Авангард»

    Омичи также успели поучаствовать в пяти встречах, но заработали в них только 6 очков. В зачете Восточной конференции команда расположилась на шестом месте.

    Матч Открытия получился для «Авангарда» огненным. В Балашихе «ястребы» устроили зарубу с ЦСКА, в ходе которой им удалось отгрузить четыре безответных гола (4:0).

    В следующих двух поединках парни Боба Хартли выиграли после основного времени. Сперва «Авангард» дожал «Адмирал» (4:3 Б), а затем он прибил «Амур» (3:2 ОТ).

    После упомянутых встреч у омских ребят начались проблемы. В поединке с «Динамо» Москва «Авангард» был разгромлен (2:5), а в матче с «Йокеритом» команда Хартли дважды не сохранила преимущество в счете (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.92, а на победу «Авангарда» — 2.57.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Магнитка» в пяти встречах забросила 18 шайб. В среднем в ворота соперников она бахнула 3.6 гола за игру, в то время как «Авангард» стреляет в среднем трешкой за матч.

    В двух последних очных поединках в Магнитогорске соперники забивали суммарно 6+ голов. Есть ощущение, что и в предстоящей игре они готовы продемонстрировать нечто подобное. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Цуренко — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ястремская — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Грачева — Минелла
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сочи — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Куньлунь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витязь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Севилья — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на хоккей. От встречи в Магнитогорске ожидать тотал «больше»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры