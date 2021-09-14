В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Столичный хоккейный клуб за пять матчей заработал 8 очков. На данный момент он находится на третьем месте в таблице Запада, уступая «Динамо» и «Спартаку» по разнице голов.

Самым проблемным для ЦСКА оказался первый поединок, который состоялся в Балашихе. В рамках Матча Открытия «армейцы» крупно проиграли «Авангарду» (0:4).

После избиения во встрече с действующими чемпионами подопечные Сергея Фёдорова выдали четыре победы. Началась эта серия с домашней игры против «Динамо» Рига (3:2).

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Далее в гостях ЦСКА разгромил «Сочи» (4:1) и вышел победителем из сложного противостояния с «Ак Барсом» (2:1 ОТ). В последнем матче москвичи разделались с «Локомотивом» (3:1).

«Барыс»

Казахстанцы сыграли в четырех встречах и насобирали в них всего 2 балла. Из-за этого команда из Нур-Султана оказалась 11-й в турнирной таблице Восточной конференции.

Все четыре матча сезона «Барыс» провел у себя дома. Первым его соперником был «Салават Юлаев», с которым хозяева ничего поделать не смогли (1:5).

Проиграли парни Юрия Михайлиса и во втором поединке. Тогда казахстанцы встретились с «Металлургом» Мг, которому они уступили с минимальным перевесом в счете (1:2).

Единственную победу в новой регулярке «Барыс» оформил в противостоянии с «Амуром» (3:2). А домашняя встреча со «Спартаком» превратилась для команды Михайлиса в погром (1:4).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу «Барыса» — 6.45.

Да, на сегодняшний день эта игровая вывеска подразумевает противостояния разных по силе команд из противоположных полюсов таблиц.

Если ЦСКА идет в тройке лидеров Запада, то казахстанцы барахтаются в нижней части рейтинга Востока. Но при этом у москвичей не все гладко в обороне. В пяти матчах «армейцы» пропустили в среднем 1.8 гола за игру.

На парочку шайб парням из Нур-Султана хватит сил несмотря на их слабенькое начало сезона. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 1.5 за 2.03.