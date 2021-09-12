В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в КРК «Нагорный» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода после четырех игр находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Заработать ему удалось четыре очка.

Начало новой КХЛ «Торпедо» провело у себя дома. В «Нагорном» команда встретилась с «Витязем», которому уступила в результативном поединке — 3:6.

Первую победу «Торпедо» оформило на «Татнефть-Арене». Да, на чужом льду парни Дэвида Немировски сумели отнять очки у «Ак Барса» — 3:1.

Все прогнозы на КХЛ

После успеха в Казани «Торпедо» умудрилось крупно слиться «Сибири» — 0:3. Еще в одном матче в «Нагорном» коллектив Немировски добыл волевую победу над «Сочи» — 2:1.

СКА

Команда с Невы после четырех матчей имеет в своем резерве 6 баллов. С такими показателями она расположилась на четвертой строчке в Западной конференции.

Первое серьезное испытание СКА неожиданно пережил уже в дебютной встрече в Череповце. В рубилове с «Северсталью» питерцы организовали победу с минимальной форой — 3:2.

Второй поединок получился для ребят Валерия Брагина еще сложнее. В Ярославле «армейцы» провели равную игру с «Локомотивом», в которой они вырвали победу — 4:3 Б.

На своем льду питерцы покуражились на славу 6 сентября. В матче с «Адмиралом» СКА отгрузил полную сетку — 9:2. А в недавней игре команда Брагина уступила «Автомобилисту» — 2:4.

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 3.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу СКА — 1.96.

Если не принимать во внимание первую встречу, то в двух других матчах нижегородцы играют скромненько по результативности.

А если соперником «Торпедо» будет клуб типа СКА, то команда Немировски начнет действовать еще сдержаннее. Поэтому ждать хоккея на высоких скоростях и с кучей моментов не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.98.