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    Игра в Нижнем Новгороде пройдет без сумасшедшей результативности

    «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — СКА
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    Зият Пайгин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в КРК «Нагорный» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода после четырех игр находится на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Заработать ему удалось четыре очка.

    Начало новой КХЛ «Торпедо» провело у себя дома. В «Нагорном» команда встретилась с «Витязем», которому уступила в результативном поединке — 3:6.

    Первую победу «Торпедо» оформило на «Татнефть-Арене». Да, на чужом льду парни Дэвида Немировски сумели отнять очки у «Ак Барса» — 3:1.

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    После успеха в Казани «Торпедо» умудрилось крупно слиться «Сибири» — 0:3. Еще в одном матче в «Нагорном» коллектив Немировски добыл волевую победу над «Сочи» — 2:1.

    СКА

    Команда с Невы после четырех матчей имеет в своем резерве 6 баллов. С такими показателями она расположилась на четвертой строчке в Западной конференции.

    Первое серьезное испытание СКА неожиданно пережил уже в дебютной встрече в Череповце. В рубилове с «Северсталью» питерцы организовали победу с минимальной форой — 3:2.

    Второй поединок получился для ребят Валерия Брагина еще сложнее. В Ярославле «армейцы» провели равную игру с «Локомотивом», в которой они вырвали победу — 4:3 Б.

    На своем льду питерцы покуражились на славу 6 сентября. В матче с «Адмиралом» СКА отгрузил полную сетку — 9:2. А в недавней игре команда Брагина уступила «Автомобилисту» — 2:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 3.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу СКА — 1.96.

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    Если не принимать во внимание первую встречу, то в двух других матчах нижегородцы играют скромненько по результативности.

    А если соперником «Торпедо» будет клуб типа СКА, то команда Немировски начнет действовать еще сдержаннее. Поэтому ждать хоккея на высоких скоростях и с кучей моментов не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.98.

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    «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на хоккей. Игра в Нижнем Новгороде пройдет без сумасшедшей результативности
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