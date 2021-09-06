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    СКА сможет не пропустить от «Адмирала»?

    СКА — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Адмирал»
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    Кирилл Марченко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
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    СКА

    После двух матчей питерцы имеют на своем счету 4 балла, но по разнице голов они пока занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    В первой встрече сезона СКА сразился с «Северсталью» в Череповце. В гостевом поединке хоккеисты с Невы не без труда отобрали у хозяев очки — 3:2.

    Вторая игра получилась для подопечных Валерия Брагина еще труднее. В зарубе с «Локомотивом» дело дошло до буллитов, в которых питерцы были сильнее — 4:3 Б.

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    В последней встрече команда Брагина уступила «Локо» по броскам в створ, а вот реализация у СКА держалась на солидном проценте — 11.11%. При этом в защите гости нейтрализовали 91.67% попыток ярославцев.

    «Адмирал»

    Вернувшийся в КХЛ «Адмирал» сумел заработать 1 балл в двух встречах и уже успел пропустить 8 голов. В Восточной конференции он находится на девятой позиции.

    Первую игру после возвращения «Адмирал» провел со «Спартаком» в Москве. Но навязать борьбу красно-белым парням из Владивостока не удалось — 1:4.

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  • 31/08/2021

    • На второй матч подопечные Александра Андриевского отправились в Балашиху, где довольно смело выступили против «Авангарда», подпортив нервы действующим чемпионам.

    Игра с «ястребами» дошла до серии буллитов, в которой клуб с Дальнего Востока оказался слабее — 3:4 Б. В основное же время «Адмирал» сумел спастись после 1:3.

    Прогноз и ставка

    Победа СКА оценивается в 1.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Адмирала» — 8.10.

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    В двух матчах на старте СКА победил, но при этом в защите выглядел средненько. В тех играх питерцы пропустили 2+ шайбы и давали пробить соперникам 30+ раз в створ собственных ворот.

    Не лучшей обороной попробует воспользоваться клуб из Владивостока, который может найти силы для парочки голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1.5 за 2.32.

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    СКА — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на хоккей. СКА сможет не пропустить от «Адмирала»?
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