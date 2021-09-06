В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Балашиха» 6 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В двух поединках на старте сезона омский клуб сумел заработать 4 очка, что на данном этапе делает его вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

Первым соперником «Авангарда» был ЦСКА. В поединке, открывшем чемпионат, омские ребята разгромили гостей из Москвы всухую — 4:0.

А вот вторая встреча не была для подопечных Боба Хартли такой спокойной. В поединке с «Адмиралом» «ястребы» сперва отыгрывались, а затем бились за очки в серии буллитов — 4:3.

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В прошлом сезоне «Авангард» оказался вторым в рейтинге Востока, а в Кубке Гагарина ребята Хартли одолели всех соперников на своем пути к трофею.

«Амур»

Хабаровчане, как и «Авангард», успели дважды выйти на лед в новом сезоне. Но в своих двух играх «тигры» остались без очков и опустились на дно Восточной конференции.

В первом поединке «Амур» встретился с «Сочи» в «Большом». На чужом льду гости из Дальнего Востока потерпели разгромное поражение (0:4).

Соперником «Амура» во втором матче был «Спартак». В столице подопечные Владимира Воробьёва также не смогли зацепиться за желаемый результат (1:3).

Если заглянуть на статистику прошлого сезона, то в 60 матчах КХЛ 20/21 «Амур» заработал всего 55 очков и финишировал десятым в Восточной конференции.

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Амура» — 7.80.

«Амур», который в двух встречах кряду слился и пропустил 3+ шайбы, не сможет серьезно угрожать «Авангарду» , набравшему неплохую форму.

На своем льду уверенные в себе омичи спокойно захватят инициативу и проведут третий зрелищный матч. Наши прогноз и ставка — «Авангард» выиграет первый период с форой -1 за 3.26.