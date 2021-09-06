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    «Авангард» прибьет хабаровчан на старте?

    «Авангард» — «Амур». Прогноз и ставка (к. 3.26) на хоккейный матч КХЛ 6 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Амур»
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    Николай Прохоркин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Балашиха» 6 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Сентября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
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  • 5.00
  • 2
  • 7.00
  • Ставка!
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    «Авангард»

    В двух поединках на старте сезона омский клуб сумел заработать 4 очка, что на данном этапе делает его вторым в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первым соперником «Авангарда» был ЦСКА. В поединке, открывшем чемпионат, омские ребята разгромили гостей из Москвы всухую — 4:0.

    А вот вторая встреча не была для подопечных Боба Хартли такой спокойной. В поединке с «Адмиралом» «ястребы» сперва отыгрывались, а затем бились за очки в серии буллитов — 4:3.

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    В прошлом сезоне «Авангард» оказался вторым в рейтинге Востока, а в Кубке Гагарина ребята Хартли одолели всех соперников на своем пути к трофею.

    «Амур»

    Хабаровчане, как и «Авангард», успели дважды выйти на лед в новом сезоне. Но в своих двух играх «тигры» остались без очков и опустились на дно Восточной конференции.

    В первом поединке «Амур» встретился с «Сочи» в «Большом». На чужом льду гости из Дальнего Востока потерпели разгромное поражение (0:4).

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    • Соперником «Амура» во втором матче был «Спартак». В столице подопечные Владимира Воробьёва также не смогли зацепиться за желаемый результат (1:3).

    Если заглянуть на статистику прошлого сезона, то в 60 матчах КХЛ 20/21 «Амур» заработал всего 55 очков и финишировал десятым в Восточной конференции.

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Амура» — 7.80.

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    «Амур», который в двух встречах кряду слился и пропустил 3+ шайбы, не сможет серьезно угрожать «Авангарду», набравшему неплохую форму.

    На своем льду уверенные в себе омичи спокойно захватят инициативу и проведут третий зрелищный матч. Наши прогноз и ставка — «Авангард» выиграет первый период с форой -1 за 3.26.

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    «Авангард» — «Амур»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 06.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Авангард» прибьет хабаровчан на старте?
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