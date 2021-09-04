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    «Витязь» едет в Сочи за победой?

    «Сочи» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Витязь»
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    «Витязь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Большом» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    На старте сезона сочинцы встретили в «Большом» «Амур». В поединке с гостями из Хабаровска «леопарды» удачнее распорядились своими шансами и разнесли соперников — 4:0.

    В этой игре «Сочи» нанес всего 18 бросков в створ, что на 18 попыток меньше, чем у «Амура». Но зато подопечные Евгения Ставровского стрельнули солидной реализацией — 22.22%.

    Эта победа позволила ребятам из Краснодарского края прервать серию поражений в КХЛ, которая тянулась еще с прошлого сезона и дошла до семи матчей.

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    В минувшем розыгрыше турнира «Сочи» был 11-м на Западе. А в рамках летних товарищеских соревнований коллектив Ставровского провел 8 встреч, победив лишь в одной.

    «Витязь»

    Хоккеисты из Подольска в рамках первой игры сезона посетили Нижний Новгород, где устроили результативную перепалку с «Торпедо», из которой они вышли победителями — 6:3.

    Несмотря на фору в 3 шайбы, данную встречу «Витязь» никак не может назвать проходной. При большом давлении со стороны «Торпедо» гости сумели перетерпеть и забить три гола из шести в концовке третьего периода.

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  • 31/08/2021

    • Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги считается для «Витязя» провальным, так как команда смогла набрать всего 59 очков и финишировать на 9-м месте в таблице Запада.

    В ходе подготовки к новому сезону парни из Подольска под управлением тренера Юрия Бабенко провели 10 товарняков, в пяти из которых они были сильнее других клубов.

    Прогноз и ставка

    Победа «Сочи» оценивается в 2.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Витязя» — 2.39.

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    В дебютных матчах «Сочи» и «Витязь» добыли крупные победы, но при этом не превосходили своих соперников по игре.

    В грядущей встрече букмекеры оценивают шансы противников примерно одинаково. Возможно, эта игра даже перевалит за основное время (так было в трех последних матчах в Сочи).

    В двух очных поединках из трех предыдущих на выезде гости из Подольска выиграли, а еще в одной они уступили в овертайме. «Богатыри» знают, как противостоять хозяевам в «Большом», поэтому наши прогноз и ставка — победа «Витязя» в матче за 1.86.

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    «Сочи» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Витязь» едет в Сочи за победой?
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