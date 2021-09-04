В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Большом» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

На старте сезона сочинцы встретили в «Большом» «Амур». В поединке с гостями из Хабаровска «леопарды» удачнее распорядились своими шансами и разнесли соперников — 4:0.

В этой игре «Сочи» нанес всего 18 бросков в створ, что на 18 попыток меньше, чем у «Амура». Но зато подопечные Евгения Ставровского стрельнули солидной реализацией — 22.22%.

Эта победа позволила ребятам из Краснодарского края прервать серию поражений в КХЛ, которая тянулась еще с прошлого сезона и дошла до семи матчей.

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В минувшем розыгрыше турнира «Сочи» был 11-м на Западе. А в рамках летних товарищеских соревнований коллектив Ставровского провел 8 встреч, победив лишь в одной.

«Витязь»

Хоккеисты из Подольска в рамках первой игры сезона посетили Нижний Новгород, где устроили результативную перепалку с «Торпедо», из которой они вышли победителями — 6:3.

Несмотря на фору в 3 шайбы, данную встречу «Витязь» никак не может назвать проходной. При большом давлении со стороны «Торпедо» гости сумели перетерпеть и забить три гола из шести в концовке третьего периода.

Минувший сезон Континентальной хоккейной лиги считается для «Витязя» провальным, так как команда смогла набрать всего 59 очков и финишировать на 9-м месте в таблице Запада.

В ходе подготовки к новому сезону парни из Подольска под управлением тренера Юрия Бабенко провели 10 товарняков, в пяти из которых они были сильнее других клубов.

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» оценивается в 2.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Витязя» — 2.39.

В дебютных матчах «Сочи» и «Витязь» добыли крупные победы, но при этом не превосходили своих соперников по игре.

В грядущей встрече букмекеры оценивают шансы противников примерно одинаково. Возможно, эта игра даже перевалит за основное время (так было в трех последних матчах в Сочи).