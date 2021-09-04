В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на арене «Балашиха» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В дебютной игре КХЛ 2021/22 омичи повторили финал Кубка Гагарина с ЦСКА. В домашней встрече «ястребы» добыли крупную победу — 4:0.

За час поединка в Балашихе «Авангарду» удалось 22 раза стрельнуть в створ ворот ЦСКА, а 18.18% созданных моментов стали голевыми.

Как известно, в минувшем сезоне подопечные Боба Хартли присоединились к ряду обладателей Кубка Гагарина, впервые в своей истории завоевав этот трофей.

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Перед тем как защищать титул чемпионов, «Авангард» поучаствовал аж в 12 товарняках. Вот только победить омичи смогли всего в семи встречах.

«Адмирал»

Ребята из Владивостока на старте сезона посетили Москву, где встретились со «Спартаком». На чужом льду «моряки» были разгромлены — 1:4.

В дуэли с красно-белыми «Адмирал» не выглядел безнадежно, однако 22 бросков в створ и слабенькой реализации в 4.55% не хватило для удачного результата.

Отдельно следует напомнить о том, что «Адмирал» не играл в прошлом сезоне КХЛ из-за финансовых проблем, возникших в ходе пандемии COVID-19.

А в преддверии нового сезона команда под руководством Александра Андриевского провела 7 товарищеских встреч, в шести из которых потерпела поражения.

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 1.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.00, а на победу «Адмирала» — 8.60.

Во второй встрече, где у омичей будет соперник чуть проще, ребята Хартли вновь забьют много. Гораздо важнее попробовать снова отстоять на ноль .

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 с коэффициентом 2.02.