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    На своем льду «Спартак» разгромит «Адмирал»?

    «Спартак» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Адмирал»
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Большом» 2 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    По итогам прошлого сезона столичная команда заняла восьмое место в таблице Западного дивизиона с 73 баллами в резерве, добытыми в 60 поединках.

    В раунде плей-офф «Спартак» зарубился с ЦСКА в 1/8 финала. Но в этом противостоянии никакой интриги не вышло, так как красно-белые сдали серию всухую — 0:4.

    В минувшем розыгрыше КХЛ к успехам пытался вести команду Олег Знарок, но после Кубка Гагарина он покинул должность, а на его место подоспел Борис Миронов.

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    С новым менеджером «Спартак» провел аж 11 матчей в товарищеских турнирах. В этих контрольных встречах москвичи одержали всего 4 победы (3 в основное время).

    «Адмирал»

    Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией, команда из Владивостока вынуждена была пропустить прошлый сезон в КХЛ.

    В свой крайний период участия в элите континентального хоккея «Адмирал» был последним в турнирной таблице Восточной конференции с 56 баллами в 62 встречах.

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    • К новому же сезону «морячков» готовит тренер Александр Андриевский, с которым «Адмирал» провел 7 товарняков (1 победа, 6 поражений).

    Единственную встречу «Адмирал» выиграл у «Динамо» Минск (4:3 Б). Затем ребята из Владивостока уступили «Северстали» (3:5), «Динамо» Минск (2:3), «Спартаку» (0:3), «Витязю» (0:1), снова минскому «Динамо» (1:2) и «Витязю» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Адмирала» — 4.92.

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    Вероятно, годичная пауза и изменения на тренерском мостике не повлияют положительно на возможные успехи «Адмирала».

    А вот «Спартак» будет пытаться реабилитироваться за прошлый сезон. Красно-белым важно стартануть в КХЛ с уверенной домашней победы. Заполучив преимущество в пару-тройку шайб, москвичи смогут позволить себе спокойно доиграть встречу. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 1.99.

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    «Спартак» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на хоккей. На своем льду «Спартак» разгромит «Адмирал»?
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