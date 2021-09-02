В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Большом» 2 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

По итогам прошлого сезона столичная команда заняла восьмое место в таблице Западного дивизиона с 73 баллами в резерве, добытыми в 60 поединках.

В раунде плей-офф «Спартак» зарубился с ЦСКА в 1/8 финала. Но в этом противостоянии никакой интриги не вышло, так как красно-белые сдали серию всухую — 0:4.

В минувшем розыгрыше КХЛ к успехам пытался вести команду Олег Знарок, но после Кубка Гагарина он покинул должность, а на его место подоспел Борис Миронов.

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С новым менеджером «Спартак» провел аж 11 матчей в товарищеских турнирах. В этих контрольных встречах москвичи одержали всего 4 победы (3 в основное время).

«Адмирал»

Из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией, команда из Владивостока вынуждена была пропустить прошлый сезон в КХЛ.

В свой крайний период участия в элите континентального хоккея «Адмирал» был последним в турнирной таблице Восточной конференции с 56 баллами в 62 встречах.

К новому же сезону «морячков» готовит тренер Александр Андриевский, с которым «Адмирал» провел 7 товарняков (1 победа, 6 поражений).

Единственную встречу «Адмирал» выиграл у «Динамо» Минск (4:3 Б). Затем ребята из Владивостока уступили «Северстали» (3:5), «Динамо» Минск (2:3), «Спартаку» (0:3), «Витязю» (0:1), снова минскому «Динамо» (1:2) и «Витязю» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 1.57, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.64, а на победу «Адмирала» — 4.92.

Вероятно, годичная пауза и изменения на тренерском мостике не повлияют положительно на возможные успехи «Адмирала».