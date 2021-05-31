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    Россия вышвырнет Швецию с чемпионата мира?

    Россия — Швеция. Прогноз (к. 1.70) и ставки на чемпионат мира по хоккею 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Швеция
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    Сборная России выиграла четыре из пяти матчей на ЧМ
    Сборная России сыграет против команды Швеции в рамках предпоследнего матча на групповом этапе чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 31 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Россия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    Сборная России после пяти сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу своей группы. В принципе, команду Валерия Брагина уже можно поздравлять с выходом в плей-офф, просто пока не ясно, с какого места она туда попадет.

    В субботу россияне одержали важнейшую победу над Швейцарией — 4:1. По игре, конечно, все было не настолько уверенно, как по счету, но все равно претензий тут быть не может, команда сыграла четко на результат.

    Как ни странно, одним из лучших в составе сборной снова был вратарь Александр Самонов. Тренерскому штабу придется принять очень непростое решение при выборе голкипера на ближайшие матчи, в том числе в плей-офф. На днях в национальную команду приехал Сергей Бобровский, но выпускать его сейчас вместо Самонова будет не очень логично.

    Это была четвертая победа России на турнире. Ранее команда Брагина обыграла Чехию, Великобританию и Данию. Единственное поражение россияне потерпели в матче против Словакии.

    В ближайшем матче, возможно, сыграют недавно прибывшие в расположение сборной нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Орлов.

    Швеция

    Тем временем у шведов остался на групповом этапе всего лишь один матч. И он станет для них ключевым. «Тре Крунур» в игре с Россией нужна только победа.

    После тяжелейшего матча против Словакии команда Юхана Гарпенлова наконец-то поднялась в зону плей-офф, пока что она четвертая. Но рядом находятся сразу два конкурента — Дания и Чехия, которым еще, кстати, предстоит сыграть между собой.

    Шведы в начале минувшей недели уничтожили Швейцарию, но уже в следующем матче проиграли чехам, хотя в какой-то момент вели 2:0.

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    Но благодаря победам над Словакией и Великобританией шведы по-прежнему в игре, но теперь от них уже не всех зависит.

    Прогноз и ставка

    На Россию в этом матче можно поставить за 2.06, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.50, а победу Швеции — за 3.38.

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    Матчи против шведов, как правило, почти всегда получаются для россиян самыми трудными. А тут соперник еще и максимально заряжен — «Тре Крунур» ни в коем случае нельзя терять очки.

    Но игра против швейцарцев показала, что продавить Россию тоже не так просто. А у шведов, несмотря на их настрой, на этом турнире было слишком уж много откровенно плохих матчей.

    Ставка — тотал заброшенных шайб России больше 2,5 за 1.68. Вполне вероятно, что россияне не пустят Швецию в основную часть чемпионата мира.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал третьего периода больше 1,5 за 1.70.

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