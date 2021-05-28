В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Казахстан сыграет с Канадой. Матч пройдет на «Арене Рига» 28 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Казахстан — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

После четырех сыгранных матчей казахстанской сборной удалось закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице группы B. В этих встречах команда заработала 7 очков.

Первую игру на чемпионате мира Казахстан провел с Латвией. Давление «барсов» и не особо внимательная игра у своих ворот перевели встречу овертайм, а затем и в серию буллитов. По броскам казахстанцы оказались сильнее (3:2 Б).

Второй поединок был не легче. Команда Юрия Михайлиса зарубилась с Финляндией. Дуэль с действующими чемпионами также дошла до послематчевых бросков, где снова Казахстан был точнее (2:1 Б).

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Третью игру на турнире сборная Казахстана без шансов слила Штатам (0:3). А еще в одном поединке коллектив Юрия Михайлиса одержал верх над Германией (3:2).

Канада

Для сборной Канады этот чемпионат мира складывается не так удачно, как ей того хотелось бы. В турнирной таблице группы B она находится на шестой строчке с 3 баллами в резерве.

Мировое первенство 2021 года Канада начала с серии поражений. Сперва «кленовые» неожиданно слились Латвии, которая за час встречи нанесла 17 бросков в створ при 38 у канадцев (0:2).

Во втором поединке команда Жерара Галлана снова отвратительно вела себя у собственных ворот, из-за чего получила полную сетку от сборной США (1:5).

Черная полоса продолжилась для Канады в матче с Германией (1:3). Ну а в последней игре ребята Жерара Галлана все же одержали первую победу на чемпионате, хлопнув Норвегию (4:2).

Прогноз и ставка

Победа Казахстана оценивается в 7.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.05, а на победу Канады — 1.33

Предстоящий матч будет одним из ключевых для Канады , поскольку она встречается с прямым конкурентом за место в плей-офф.

Казахстанцы также осознают важность этого матча и понимают, насколько мощнее может выглядеть их соперник. Поэтому подопечные Михайлиса сыграют максимально закрыто. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.46.