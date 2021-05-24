В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 24 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Первую встречу с «Бостоном» хозяева на «Кэпитал Уан Арене» вытащили в дополнительное время (3:2 ОТ). А в трех следующих матчах «Кэпс» не смогли навредить «Брюинз».

Во втором домашнем матче «Вашингтон» и «Бостон» также не хотели уступать друг другу до последнего, снова решив судьбу в дополнительное время. В овертайме «Кэпс» проиграли (3:4 ОТ).

С равенством в серии коллектив Питера Лавиолетта отправился в Бостон, где сперва потерпел поражение в добавочном периоде (2:3 ОТ), а затем крупно слился в ходе часа поединка (1:4).

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В регулярном чемпионате «Вашингтон» оказался на втором месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 56 матчах сезона столичным ребятам удалось набрать 77 баллов.

«Бостон»

В первой игре Кубка Стэнли гости из Массачусетса смотрелись не хуже «Вашингтона» и довели результативный матч до овертайма, где не справились с активными игроками «Кэпс» (2:3 ОТ).

В следующих поединках «Бостон» кардинально изменил ход серии . Во второй встрече на «Кэпитал Уан Арене» события также перевалили за час игры, а затем уже «мишки» нанесли решающий удар (4:3 ОТ).

Вернувшись в родные стены, команда Брюса Кэссиди также навязала жесткую борьбу «Кэпс» и добыла желаемый результат в овертайме (3:2 ОТ). А в четвертом матче серии «Бис» раскатали оппонентов за час (4:1).

Регулярный сезон «Бостон» закончил на третьем месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. Приняв участие в 56 матчах, клуб из Массачусетса заработал 73 очка.

Прогноз и ставка

На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 2.66, а на ничью — 4.26, а на победу «Бостона» — 2.38.

В этой серии «Брюинз» неожиданно быстро оформили себе преимущество в три победы, что солидно приблизило команду к четвертьфиналу.

Очевидно, что дома «Кэпс» будут биться до последнего, но «Бис» с их надежной защитой умеют терпеть и выискивать свои шансы у чужих ворот, поэтому слишком много голов этот важный матч не подарит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 1.63.