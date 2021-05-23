Сборная Финляндии сыграет с командой Казахстана в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Казахстан

Судя по первым результатам, этот чемпионат мира будет одним из самых непредсказуемых. В первый же день сборная Латвии обыграла Канаду, при этом ни разу не пропустив. И пусть у канадцев весьма посредственный состав, это в любом случае сенсаций.

Но уже в следующей матче Латвию обыграла сборная Казахстана, пусть и в серии буллитов.

С одной стороны, удивительно — как после чуда с Канадой можно было проиграть казахам...Но в этом как раз нет ничего странного. Такой в этом году ЧМ.

К тому же, если посмотреть на состав Казахстана, не исключено, что эта команда будет бороться даже за выход из группы.

У Казахстана есть несколько очень приличных легионеров. В первую очередь, это Даррен Диц и Виктор Сведберг из «Барыса», а также Кертис Волк.

Финляндия

Финны, как обычно, приехали на чемпионат мира без звезд. Но это вообще ни о чем не говорит, Финляндия может удивить в любом составе. В 2019 году «Суоми» стали лучшей сборной мира, обыграв в финале Канаду.

В принципе, первый матч уже подтвердил эти слова. Финны одержали победу над командой США — 2:1.

Перед чемпионатом мира Финляндия провела три бодрых матча в рамках Евротура, и в одном из них выиграла у России (4:1).

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В общем, с финнами всем будет сложно. Это, пожалуй, единственная сборная, которая умеет добиваться результата абсолютно любым составом.

Прогноз и ставка

На Казахстан в этом матче можно поставить за 8.80, ничью в основное время букмекеры предлагают за 6.90, а победу Финляндии — за 1.25.

Возможно, казахи забьют, но чтобы взять и обыграть финнов — это вряд ли.

Ставка — победа Финляндии + обе команды забьют за 1.75.