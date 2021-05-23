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    Сможет ли Казахстан удивить Финляндию?

    Казахстан — Финляндия. Прогноз (к. 1.75) и ставки на чемпионат мира по хоккею 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Финляндия
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    Финны в первом матче на ЧМ обыграли сборную США
    Сборная Финляндии сыграет с командой Казахстана в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. Казахстан — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 23 Мая 2021 года
    Казахстан
  • Астана
    •  Казахстан 16:15 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 1.25
  • Ставка!
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    Казахстан

    Судя по первым результатам, этот чемпионат мира будет одним из самых непредсказуемых. В первый же день сборная Латвии обыграла Канаду, при этом ни разу не пропустив. И пусть у канадцев весьма посредственный состав, это в любом случае сенсаций.

    Но уже в следующей матче Латвию обыграла сборная Казахстана, пусть и в серии буллитов.

    С одной стороны, удивительно — как после чуда с Канадой можно было проиграть казахам...Но в этом как раз нет ничего странного. Такой в этом году ЧМ.

    К тому же, если посмотреть на состав Казахстана, не исключено, что эта команда будет бороться даже за выход из группы.

    У Казахстана есть несколько очень приличных легионеров. В первую очередь, это Даррен Диц и Виктор Сведберг из «Барыса», а также Кертис Волк.

    Финляндия

    Финны, как обычно, приехали на чемпионат мира без звезд. Но это вообще ни о чем не говорит, Финляндия может удивить в любом составе. В 2019 году «Суоми» стали лучшей сборной мира, обыграв в финале Канаду.

    В принципе, первый матч уже подтвердил эти слова. Финны одержали победу над командой США — 2:1.

    Перед чемпионатом мира Финляндия провела три бодрых матча в рамках Евротура, и в одном из них выиграла у России (4:1).

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В общем, с финнами всем будет сложно. Это, пожалуй, единственная сборная, которая умеет добиваться результата абсолютно любым составом.

    Прогноз и ставка

    На Казахстан в этом матче можно поставить за 8.80, ничью в основное время букмекеры предлагают за 6.90, а победу Финляндии — за 1.25.

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    Возможно, казахи забьют, но чтобы взять и обыграть финнов — это вряд ли.

    Ставка — победа Финляндии + обе команды забьют за 1.75.

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