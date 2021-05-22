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    Сборная Швеции справится с датчанами?

    Дания — Швеция. Прогноз и ставка (к. 1.71) на матч чемпионата мира по хоккею 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Швеция
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    Сборная Швеции на Евротуре
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Дания сыграет со Швецией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 22 мая. Начало встречи — в 12:15 мск. Дания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дания

    На прошлом чемпионате мира датчане не смогли даже выйти из группы. В семи поединках команда заработала всего 6 очков и оказалась шестой в турнирной таблице.

    На старте турнира 2019 года Дания обыграла Францию (5:4 Б), после чего она сдалась Германии (1:2) и разнесла Великобританию (9:0). В остальных матчах красно-белые только уступали соперникам.

    В четырех встречах Дания слилась Финляндии (1:3), США (1:7), Канаде (0:5) и Словакии (1:2 Б). После ЧМ-2019 датчане выступили в Еврочеллендже, а недавно они провели пять товарняков.

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    В одной из контрольных игр подопечные Хайнца Элерса уступили шведам (2:4), после чего взяли реванш у «трех корон» (3:2) и раскатали Норвегию (4:0). В двух других матчах с норвежцами Дания оказалась слабее (3:4 ОТ; 0:4).

    Швеция

    Групповой этап последнего на данный момент чемпионата мира шведская сборная закончила на третьем месте. В семи поединках она набрала 15 очков и спокойно вышла в плей-офф.

    В раунде на вылет Швеция встретилась с Финляндией. Соперники устроили настоящую голевую зарубу, которая дошла до овертайма. В дополнительное время «три короны» уступили будущим чемпионам (4:5 ОТ).

    После ЧМ-2019 шведы провели два сезона Евротура. Победить команда Юхана Гарпенлева сумела только в Кубке Первого канала и Кубке Beijer 2019/20.

    А перед грядущим чемпионатом мира Швеция взяла верх (4:2) и уступила (2:3) Дании, а также разобралась со Швейцарией (5:2; 5:3) в товарняках, после чего в ходе чешских игр Евротура она влетела России (4:6), Чехии (2:3 ОТ) и прихлопнула Финляндию (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа Дании оценивается в 9.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.85, а на победу Швеции — 1.24.

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    В двух недавних контрольных встречах друг с другом шведы по разу победили и проиграли. Однако их поражение не означает, что подобная история может повториться и в официальном поединке.

    Дания недостаточно сильна для того, чтобы как-то навредить коллективу Гарпенлева на старте турнира. Наши прогноз и ставка — Швеция победит и тотал больше 4.5 за 1.71.

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