В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет в «ТД Гарден» 22 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Бостон» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Дебютная встреча «Бостона» в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли была равной по игре и дошла до дополнительного времени. В овертайме гости из Массачусетса продержались 4 минуты, а затем пропустили гол и сдали встречу (2:3 ОТ).

Но в двух следующих поединках уже «Бостон» оказался сильнее в овертаймах. Сперва на «Кэпитал Уан Арене» «Брюинз» одержали победу во втором матче стараниями Брэда Маршанда (4:3 ОТ).

Затем серия перекочевала в Бостон, где хозяева в «ТД Гарден» спаслись в третьем периоде, а в дополнительное время дожали соперников. На сей раз помог Крэйг Смит (3:2 ОТ).

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В регулярном чемпионате коллектив из Массачусетса оказался третьим в турнирной таблице Восточного дивизиона с 73 баллами, которые он заработал в 56 встречах.

«Вашингтон»

Стартовый поединок Кубка Стэнли столичные ребята провели неплохо. Они чаще «Бостона» били в створ (32:26) и реализовали 9.38% созданных моментов. Победная шайба была на счету Ника Дауда в овертайме (3:2 ОТ).

Во второй домашней встрече активнее выглядели гости. Пару раз «Вашингтону» приходилось отыгрываться, а сам поединок снова перешел в дополнительное время, где «Кэпс» потерпели неудачу (3:4 ОТ).

В «ТД Гарден» команде Питера Лавиолетта снова не повезло. «Вашингтон» дважды не удержал преимущество , после чего слился в овертайме, привезя нелепый гол (2:3 ОТ).

Регулярный сезон столичный клуб провел на высшем уровне. В 56 играх «Кэпс» набрали 77 очков, забросили 191 шайбу и оказались вторыми в зачете Восточного дивизиона.

Прогноз и ставка

Победа «Бостона» оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Вашингтона» — 3.06.

Ни один из матчей не закончился в основное время. Это говорит о том, что соперники готовы биться за превосходство в серии до самого конца.

«Бостон», провалив первый матч, перевернул все в двух следующих поединках. Теперь настал черед «Кэпс» сотворить камбэк. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2.5 с коэффициентом 1.88.