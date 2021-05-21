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    Как Россия выступит в первой игре ЧМ-2021?

    Россия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 1.65) на матч чемпионата мира по хоккею 21 мая 2021 года

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    Россия и Чехия в матче Евротура
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Россия сыграет с Чехией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 21 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Россия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 21 Мая 2021 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 16:15 Чехия Чехия
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    Россия

    С командой Чехии россияне встретились недавно в рамках Евротура. В том поединке «Красная машина» потерпела разгромное поражение (0:4) и оказалась на последнем месте в таблице.

    Еще в двух матчах чешских игр команда Валерия Брагина победила Швецию (6:4) и слилась Финляндии (1:4). А перед Евротуром Россия провела три товарняка, обыграв соперников лишь в одном из них.

    Завоевать победу России удалось над Белоруссией 23 апреля (6:3), после чего «Красная машина» дважды влетела Швейцарии (1:3; 0:1).

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    На прошлом чемпионате мира российская сборная финишировала третьей. Сперва в группе она оказалась лидером, а в плей-офф слилась финнам в 1/2 (0:1). В борьбе за бронзу Россия по буллитам хлопнула Чехию (3:2 Б).

    Чехия

    Перед началом главного хоккейного турнира среди сборных Чехия успела провести шесть контрольных встреч. В каждом поединке «львы» оказались сильнее противников.

    Пару раз Чехия разнесла Австрию (5:0; 7:2), а затем коллектив Филипа Пешана дважды разобрался с Германией (4:1; 5:4). В следующих играх эта сборная победила Словакию (2:0; 2:1).

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    • Удачно «львы» выступили и на Евротуре, оказавшись первыми в домашних матчах. В Праге хозяева одержали верх над Финляндией (2:1), Швецией (3:2 ОТ) и Россией (4:0).

    ЧМ-2019 сборная Чехии завершила четвертой. Сперва в группе B она оказалась второй с 18 баллами, а затем в плей-офф она была разгромлена канадцами в 1/2 (1:5). В споре за третье место «львята» слились России (2:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа России в этой встрече оценивается в 2.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу Чехии — 2.96.

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    К грядущему поединку Чехия подходит в приличной форме. На данный момент она никому не проигрывает в течение девяти поединков разного статуса.

    Однако и Россия, несмотря на провальный Евротур, выглядит солидно. Команда Брагина должна ярко стартануть и захватить лидерство в группе. Наши прогноз и ставка — победа России в матче за 1.65.

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