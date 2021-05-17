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    «Флорида» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч Кубка Стэнли 17 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Тампа-Бэй»
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    Матч между «Флоридой» и «Тампой» 11 мая
    В матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «BB&T Центре» 17 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флорида»

    В 56 встречах регулярного чемпионата команда из Санрайза смогла заработать 79 очков, благодаря чему она оказалась второй в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    В «регулярке» «Флорида» добыла 37 побед, 26 из которых «коты» затащили в основное время. Под занавес сезона «пантеры» провели беспроигрышную серию из шести матчей.

    Все началось с противостояния двух «хищников». На «Бриджстоун Арене» коллектив Джоэля Кенневилля обыграл «Нэшвилл» (7:4). Позже «Пантерз» прибили «Чикаго» (4:3 ОТ; 5:4).

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    Три последних поединка «Флорида» провела дома. Сперва она взяла верх над «Далласом» (5:4 ОТ), а затем «коты» дважды разгромили «Тампу-Бэй» (5:1; 4:0).

    «Тампа-Бэй»

    Другой представитель Флориды оказался в турнирной таблице Центрального дивизиона на третьем месте. В 56 поединках «регулярки» команда завоевала 75 очков.

    В чемпионате НХЛ «Тампе-Бэй» удалось победить в 36 встречах. В основное время «молнии» набирали баллы в 29 играх. Всего же коллектив заработал очки в 67% матчей.

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    • В конце апреля подопечные Джона Купера стрельнули серией из четырех побед. А 1 мая она прервалась из-за «Детройта», которому гости из Тампы уступили на «Литл Сизарс Арене» (0:1 Б).

    Позже «Тампа-Бэй» взяла у «крыльев» реванш (2:1) и раскатала «Даллас» (6:2). В трех заключительных матчах «молнии» потерпели крупные поражения от «Далласа» (2:5) и «Флориды» (1:5; 0:4).

    Прогноз

    Победа «Флориды» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.53.

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    Два предыдущих противостояния с «Флоридой» «Тампа-Бэй» провалила. Для «молний» это были четвертое и пятое поражение от «пантер» в текущем сезоне.

    Соперники из одного штата забивали друг другу 6+ голов в шести очных играх из восьми. Поэтому и в Кубке Стэнли заруба обещает получиться результативной. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.79.

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