В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 9 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Проведя в регулярном первенстве 54 встречи, Нью-Йоркский клуб с Бруклина заработал 68 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он занимает четвертое место.

С 23 по 28 апреля «Айлендерс» трижды зарубились с «Вашингтоном» и уступили все три раза. Два поединка против столичных ребят «Айлс» проиграли в «Нассау Колизеум» (0:1 Б; 3:6).

А затем «островитяне» остались ни с чем и на «Кэпитал Уан Арене» (0:1). Позже подопечные Барри Троца дважды сразились с «Рейнджерс». В дерби Нью-Йорка хоккеисты с Бруклина были сильнее (4:0; 3:0).

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После побед над принципиальным соперником «Айлс» неожиданно слились «Баффало» (2:4; 3:4 Б). В последнем поединке «Айлендерс» потерпели поражение от «Нью-Джерси» (1:2).

«Нью-Джерси»

Команда из Ньюарка также приняла участие в 54 поединках чемпионата. В этих матчах она набрала 45 очков и оказалась седьмой в турнирной таблице Восточного дивизиона.

В прошлом месяце «Нью-Джерси» настигла неприятная полоса из десяти поражений подряд. Она завершилась гостевым поединком с «Филадельфией» 26 апреля (3:4 Б).

Три следующих встречи «Девилз» также провели против «Филадельфии». В «Пруденшал Центре» хозяева взяли верх с более скромной разницей (6:4; 5:3), а в «Веллс Фарго Центре» и вовсе была разгромная победа (4:1).

После серии дуэлей с «Флайерз» «Нью-Джерси» дважды встретился с «Бостоном». В матчах с «Бис» ребята Линди Раффа уступили (0:3) вырвали победу (4:3 ОТ). В последней встрече «дьяволы» разобрались с «Айлендерс» (2:1).

Прогноз

Победа «Айлендерс» оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.56, а на победу «Нью-Джерси» — 4.52.

После поединков с «Рейнджерс» «Айлс» трижды потеряли очки в играх с аутсайдерами дивизиона. Но на их настроении это никак не отразится.

Дома ребята Троцца попробуют обломать небольшую полосу неудач. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с коэффициентом 1.70.