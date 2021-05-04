ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Локомотив»Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе местоВойна за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами Обамеянг принес победу гостям«Арсенал» озадачил «Вильярреал» своей победой
  • 20:52
    • «Зенит» разгромил «Локо» и в третий раз подряд стал чемпионом России
  • 23:53
    • «Барселона» удержала победу над «Валенсией», Месси забил два мяча
  • 20:03
    • Матч «МЮ» с «Ливерпулем» перенесен из-за протестов фанатов
  • 23:59
    • «Лион» в меньшинстве вырвал победу у «Монако»
  • 23:07
    • Хет-трик Бэйла помог «Тоттенхэму» разгромить «Шеффилд»
  • 18:31
    • «Тамбов» проиграл «Ростову» и вылетел в ФНЛ
  • 18:04
    • «Аталанта» сыграла вничью с «Сассуоло», «Интер» стал чемпионом Италии
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Флорида» обыгрывать соперников?

    «Флорида» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 1.69) на хоккейный матч НХЛ 4 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сэм Беннет
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Даллас». Матч пройдет в «BB&T Центре» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флорида»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из Санрайза находится на третьем месте. В 53 встречах регулярного сезона он заработал 73 балла и вышел в плей-офф.

    С 20 по 25 апреля «Флорида» провела четыре игры кряду у себя дома. Сперва на своем льду «пантеры» дважды разделались с «Коламбусом» (4:2; 5:1).

    Затем состоялась битва лидеров дивизиона, в ходе которой «коты» проиграли (2:4) и победили (4:3 ОТ) «Каролину». Четыре других матча ребята из Санрайза провели в гостях.

    Все прогнозы на НХЛ

    Подопечные Джоэля Кенневилля влетели (1:4) и взяли верх (7:4) над «Нэшвиллом». А в двух последних играх «Флорида» оказалась сильнее «Чикаго» (4:3 ОТ; 5:4).

    «Даллас»

    Техасцы имеют в своем активе 55 баллов, добытых в 51 встрече регулярного сезона. В турнирной таблице Центрального дивизиона они идут пятыми.

    Недавно «Даллас» решительно бился за плей-офф и выстрелил серией из четырех побед. «Шерифы» разгромили «Коламбус» (4:1; 5:1) и обыграли «Детройт» (3:2 Б; 5:2).

  • НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Айлендерс», «Вашингтон» уступил «Питтсбургу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 мая
  • Вчера

    • В третьем стыковом поединке с «Ред Уингз» подопечные Рика Боунесса потерпели разгромное поражение (3:7), а затем они снова оказались сильнее «крылышек» (2:1 ОТ).

    Позже техасский коллектив дважды встретился с «Каролиной». В играх с «Кейнс» «Даллас» взял верх (4:3 ОТ) и уступил (1:5). Далее «Старз» потеряли очки в поединках с «Тампой» (0:3) и «Нэшвиллом» (0:1 ОТ).

    Прогноз

    Победа «Флориды» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Далласа» — 3.19.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Коллектив Рика Боунесса потерял важные очки, из-за чего усложнил себе задачу по выходу в плей-офф. Теперь им еще и предстоит зарубиться с соперником, который в трех недавних матчах забил 15 голов.

    Свою серию без поражений в конце сезона «коты» прерывать пока не собираются. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче с коэффициентом 1.69.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Циндао — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Эмбер — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Шарди — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Квитова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Жабер — Бенчич
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сабадель — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сабаил — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Вурверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Барти — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Фенербахче — Эрзурум
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торино — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» может завершить серию с ЦСКА в шестом матче
  • Система дала сбой. «Авангард» — в шаге от исторического триумфа
    • 14:45 27/04/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     «Барселона» — потенциальный лидер Примеры
  • «Барселона» подрежет Мадрид на финише
    • 05:24 27/04/2021
    «Флорида» — «Даллас»: прогноз, ставка (1.69), статистика, коэффициенты матча 04.05.2021. Прогнозы на хоккей. Продолжит ли «Флорида» обыгрывать соперников?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры