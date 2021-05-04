В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Даллас». Матч пройдет в «BB&T Центре» 4 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из Санрайза находится на третьем месте. В 53 встречах регулярного сезона он заработал 73 балла и вышел в плей-офф.

С 20 по 25 апреля «Флорида» провела четыре игры кряду у себя дома. Сперва на своем льду «пантеры» дважды разделались с «Коламбусом» (4:2; 5:1).

Затем состоялась битва лидеров дивизиона, в ходе которой «коты» проиграли (2:4) и победили (4:3 ОТ) «Каролину». Четыре других матча ребята из Санрайза провели в гостях.

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Подопечные Джоэля Кенневилля влетели (1:4) и взяли верх (7:4) над «Нэшвиллом». А в двух последних играх «Флорида» оказалась сильнее «Чикаго» (4:3 ОТ; 5:4).

«Даллас»

Техасцы имеют в своем активе 55 баллов, добытых в 51 встрече регулярного сезона. В турнирной таблице Центрального дивизиона они идут пятыми.

Недавно «Даллас» решительно бился за плей-офф и выстрелил серией из четырех побед. «Шерифы» разгромили «Коламбус» (4:1; 5:1) и обыграли «Детройт» (3:2 Б; 5:2).

В третьем стыковом поединке с «Ред Уингз» подопечные Рика Боунесса потерпели разгромное поражение (3:7), а затем они снова оказались сильнее «крылышек» (2:1 ОТ).

Позже техасский коллектив дважды встретился с «Каролиной». В играх с «Кейнс» «Даллас» взял верх (4:3 ОТ) и уступил (1:5). Далее «Старз» потеряли очки в поединках с «Тампой» (0:3) и «Нэшвиллом» (0:1 ОТ).

Прогноз

Победа «Флориды» оценивается в 2.13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Далласа» — 3.19.

Коллектив Рика Боунесса потерял важные очки, из-за чего усложнил себе задачу по выходу в плей-офф. Теперь им еще и предстоит зарубиться с соперником, который в трех недавних матчах забил 15 голов.

Свою серию без поражений в конце сезона «коты» прерывать пока не собираются. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» в матче с коэффициентом 1.69.