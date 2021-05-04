«Баффало»
Клуб из Буффало находится на последнем месте в рейтинге Восточного дивизиона. В регулярном первенстве он провел 52 поединка и заработал в них 33 очка.
Недавно «Баффало» посчастливилось сыграть на своем льду пять раз подряд. В «КиБанк Центре» «Сэйбрз» добыли две победы. Домашние матчи начались с противостояния с «Питтсбургом», в ходе которого хозяева уступили (2:3) и взяли верх (4:2).
Соперником «Баффало» в трех следующих поединках был «Бостон». В двух матчах «мечи» оказались слабее (0:2; 1:5), а еще одну встречу они затащили (6:4).
Четыре недавних игры подопечные Дона Гранато провели в гостях, потерпев поражения в каждой. «Баффало» влетел «Рейнджерс» (3:6; 1:3) и «Бостону» (2:5; 2:6).
«Айлендерс»
Бруклинский коллектив имеет в своем активе 67 очков, добытых в 51 поединке «регулярки». В турнирной таблице Восточного дивизиона он замыкает первую тройку.
21 апреля «Айлендерс» устроили погром в родных стенах в матче с «Рейнджерс» (6:1). А после яркой победы в битве за Нью-Йорк «Айлс» потерпели три поражения.
Сперва подопечные Барри Троца в «Нассау Колизеум» дважды слились «Вашингтону» (0:1 Б; 3:6). Затем их противостояние переехало в столицу, где «островитяне» также уступили (0:1).
Соперниками «Айлендерс» в последних встречах были «Рейнджерс». И снова в дуэли принципиальных противников хоккеисты с Бруклина добыли убедительные победы (4:0; 3:0).
Прогноз
Победа «Баффало» оценивается в 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Айлендерс» — 1.68.
«Островитяне» смогли себе оформить путевку в плей-офф, но это не значит, что они теперь будут доигрывать оставшиеся встречи в энергосберегающем режиме.
В гостях «Айлс» должны на классе обыгрывать худшую команду дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Айлендерс» с коэффициентом 1.66.