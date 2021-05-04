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    На своем льду «Аризона» разберется с «королями»?

    «Аризона» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Лос-Анджелес»
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    Ник Шмалц
    В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Лос-Анджелес». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 4 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    Хоккейный клуб из Глендейла провел в регулярном чемпионате 52 встречи и заработал в них 50 очков. В турнирной таблице Западного дивизиона он находится на пятом месте.

    С 8 по 14 апреля «Аризона» проиграла пять поединков подряд, после чего сумела прервать негативную серию благодаря домашней победе над «Сент-Луисом» (3:2).

    После матча с «Блюз» «Йотис» дважды крупно влетели «Миннесоте» (2:5; 1:4) и смогли разгромить «Лос-Анджелес» (4:0). В следующих играх «псы» слились «Сан-Хосе» (4:6; 2:4).

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    Провалив встречи с «Шаркс», «Аризона» вернулась домой, где дважды сыграла с «Вегасом». В дуэли с «Голден Найтс» «койоты» победили (3:0) и уступили (2:3 ОТ).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийская команда имеет в своем активе 44 балла, добытых в 49 поединках регулярного сезона. В турнирной таблице Западного дивизиона она занимает седьмую строчку.

    В семи встречах из девяти последних «Лос-Анджелесу» посчастливилось сыграть на своем льду. Домашняя серия «королей» началась с двух поражений от «Вегаса» (2:4; 2:6).

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    • Затем в «Стейплс Центре» подопечные Тодда Маклеллана разгромили «Анахайм» (4:1), слились «Миннесоте» (2:4) и «Аризоне» (0:4), снова раскатали «Анахайм» (4:1) и уступили «Дакс» (2:3).

    В двух последних матчах «Лос-Анджелес» также встретился с «утками», но в статусе гостевой команды. В «Хонда Центре» «Кингз» победили (2:1) и были разбиты (2:6).

    Прогноз

    Победа «Аризоны» оценивается в 2.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.12, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.05.

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    Своими частыми потерями очков «койоты» отдалили себя от плей-офф. Однако в четырех оставшихся встречах им предстоит сыграть против двух аутсайдеров дивизиона.

    В этих матчах можно набирать баллы и надеяться на осечки «Сент-Луиса». Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» с коэффициентом 2.20.

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