В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Флориду». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

Приняв участие в 49 встречах регулярного чемпионата, команда из Иллинойса раздобыла 49 очков. В рейтинге Центрального дивизиона она находится на шестой позиции.

С 11 по 20 апреля «Чикаго» ждала серия из пяти матчей на выезде. Турне по штатам «дрозды» начали удачно. На «Нэшнуайд Арене» гости разобрались с «Коламбусом» (4:3; 4:3 ОТ).

Позже команда Джереми Коллитона крупно влетела «Детройту» (1:4), но смогла отомстить (4:0) во второй стыковой игре. Еще в одном поединке на чужом льду «Блэкхокс» слились «Нэшвиллу» (2:5).

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Затем противостояние с «Предс» переехало в «Юнайтед Центре», где «Чикаго» победил (5:4 ОТ) и оказался слабее (1:3). В недавнем матче «Би-хокс» сдались «Тампе» (4:7).

«Флорида»

Ребята из Санрайза провели в регулярном сезоне 51 встречу. Сейчас команда находится на втором месте в Центральном дивизионе с 69 очками на счету и путевкой в плей-офф.

Как и «Чикаго», «Флорида» также недавно провела серию в гостях, которая состояла из шести поединков на чужом льду. Закончить выезд «котам» удалось победой над «Тампой» 18 апреля (5:3).

Позже коллектив Джоэля Кенневилля провел четыре встречи в родных стенах. В «BB&T Центре» «пантеры» снесли «Коламбус» (4:2; 5:1), а также проиграли (2:4) и одолели (4:3 ОТ) «Каролину».

Последние игры «Флорида» провела на «Бриджстоун Арене» против «Нэшвилла». В этих матчах «коты» крупно уступили (1:4) и взяли у «саблезубых» реванш (7:4).

Прогноз

Победа «Чикаго» оценивается в 3.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Флориды» — 1.99.

В четырех последних поединках «Чикаго» пропускал от соперников минимум трешку. Команда Коллитона далеко не та, что была в начале сезона. Даже за плей-офф она уже не борется.

Подопечные Кенневилля, несмотря на путевку в следующий раунд, могут оформить красивую победу в «Юнайтед Центре». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 3 за 1.71.