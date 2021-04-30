В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «ТД Гарден» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Команда из Массачусетса приняла участие в 48 встречах регулярного сезона. Сейчас она замыкает четверку лидеров в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 62 балла.

Совсем недавно «Бостон» провел в «регулярке» достойный отрезок из шести побед подряд. Он начался как раз с поединка против «Баффало» в «ТД Гарден» (3:2 Б).

В трех следующих играх на своем льду коллектив Брюса Кэссиди разгромил «Айлендерс» (4:1; 3:0) и «Вашингтон» (6:3). Затем в гостях «Бис» дважды разобрались с «Баффало» (2:0; 5:1).

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Прервалась победная серия в третьем стыковом матче с «Сэйбрз» (4:6), после которого «Бостон» слился «Питтсбургу» (0:1). В другой встрече с «пингвинами» «Брюинз» одержали верх (3:1).

«Баффало»

Команда из Буффало провела в регулярном первенстве 50 поединков, в которых набрала всего 33 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона она оказалась на последнем месте.

С 17 по 24 апреля «Баффало» пять раз подряд выступил на своем льду. В трех играх в «КиБанк Центре» из упомянутого отрезка «Сэйбрз» остались без очков.

В двух матчах «Баффало» по разу проиграл (2:3) и победил (4:2) «Питтсбург», после чего «мечи» уступили «Бостону» (0:2; 1:5) и смогли прихлопнуть «Брюинз» в третьем очном поединке (6:4).

Соперником «Баффало» в двух недавних встречах были «Рейнджерс». Коллектив Дона Гранато в «Мэдисон Сквер Гарден» пережил потери (3:6; 1:3).

Прогноз

Победа «Бостона» оценивается в 1.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Баффало» — 5.50.

Учитывая тот факт, что коллектив Брюса Кэссиди еще не обеспечил себе путевку в плей-офф, игры с «Сэйбрз» являются отличной возможностью заработать несколько важных очков.

Поэтому на своем льду «Брюинз» должны быть максимально внимательными в защите и активными у чужих ворот. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Баффало» меньше 2 за 1.74.