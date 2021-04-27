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    «Аризона» воспользуется проблемами «Сан-Хосе»?

    «Сан-Хосе» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Аризона»
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    Джон Хэйден
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Матч пройдет в «САП Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 05:30 Аризона Аризона
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    «Сан-Хосе»

    Команда из Калифорнии провела в регулярном сезоне НХЛ 47 матчей и заработала в них 41 балл. В рейтинге Западного дивизиона она занимает шестую строчку.

    Сейчас «Сан-Хосе» находится в ужасных кондициях. Последняя победа «акул» была зафиксирована 10 апреля, когда на своем льду «Шаркс» раскатали «Лос-Анджелес» (5:2).

    Далее команда Боба Бугнера успела провести еще восемь встреч. Каждая закончилась для «изумрудных» потерей очков. Первое поражение они пережили во второй стыковой игре с «Кингз» (2:4).

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    Затем «Сан-Хосе» оказался слабее «Анахайма» (0:4; 1:4), «Миннесоты» (2:3; 2:5) и «Вегаса» (2:3 Б; 2:5). А продолжилась негативная серия в домашнем поединке против «Миннесоты» (3:6).

    «Аризона»

    Хоккейный клуб из Глендейла имеет в своем активе 47 очков, добытых в 48 встречах чемпионата. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает четвертую позицию.

    Еще недавно у «Аризоны» также была неприятная полоса, состоявшая из пяти поражений в основное время. Первым соперником в этом отрезке оказался «Лос-Анджелес», которому «псы» слились в «Стейплс Центре» (3:4).

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    • Затем пару раз подопечные Рика Токкета уступили «Вегасу» (4:7; 0:1), после чего «койоты» потеряли очки в играх с «Колорадо» (2:4) и «Миннесотой» (2:5).

    Позже у себя дома «Аризона» смогла победить «Сент-Луис» (3:2), а в следующих встречах она влетела «Миннесоте» (2:5; 1:5). В недавней игре «Йотис» разбили «Лос-Анджелес» (4:0).

    Прогноз

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.36, а на победу «Аризоны» — 2.48.

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    Очевидно, что у обеих команд в последнее время видны явные проблемы, однако у «Сан-Хосе» бед намного больше, в то время как «Аризона» еще может повоевать за плей-офф.

    Но для сохранения шансов на место в топ-4 ребятам Рика Токкета необходимо проходить соперников уровня «Сан-Хосе», которые пропускают в свои ворота пачками. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 за 1.72.

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    «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 27.04.2021. Прогнозы на хоккей. «Аризона» воспользуется проблемами «Сан-Хосе»?
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