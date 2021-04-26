В пятом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

«Армейцы Москвы» начали путь к финалу Кубка Гагарина с противостояния со «Спартаком» в четвертьфинале конференции. Этого соперника красно-синие прошли спокойно — 4:0.

В полуфинале «Запада» оппонентом ЦСКА оказался «Локомотив». Обе стороны не хотели уступать друг другу и провели в итоге 7 матчей. В последней встрече «армейцы» победили всухую (2:0), благодаря чему вытащили серию — 4:3.

Не менее серьезный противник поджидал ЦСКА в финале конференции. Команда Игоря Никитина сошлась со СКА. Их битва дошла до шести поединков, в которых больше побед одержали москвичи — 4:2.

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Финал Кубка Гагарина начался в столице, где ЦСКА проиграл (1:4) и победил «Авангард» (3:0). Затем в Балашихе коллектив Никитина затащил первую встречу (2:1), а во второй он сотворил камбэк, но слился в овертайме (3:4 ОТ).

«Авангард»

В первом плей-офф раунде «Авангард» сошелся с «Автомобилистом». В этой серии «ястребы» прошли соперников без особых проблем — 4:1.

Сложнее «Авангарду» было в дуэли с «Металлургом» Мг. Их серия дошла до шести матчей. Омичи сумели обернуть ее в свою пользу — 4:2. Самый большой напряг ждал «ястребов» в финале конференции.

В главном противостоянии «Востока» «Авангард» провел семь поединков с «Ак Барсом». Их последняя дуэль, которая состоялась на «Татнефть-арене», дошла до овертайма, где омичи затащили нужный результат (4:3 ОТ) и в итоге победили в серии — 4:3.

В финале Кубка Гагарина «Авангард» был хорош в первом поединке, когда раскатал ЦСКА (4:1). Затем ребята Хартли потерпели два поражения (0:3; 1:2), но сумели вырвать нужный результат в четвертой игре (4:3 ОТ).

Прогноз

Победа ЦСКА оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 4.14.

Четвертый матч серии получился максимально драматичным. Сперва «Авангард» спасся после 0:2; затем ЦСКА за 0.7 секунды до конца третьего периода сравнял счет и перевел встречу в овертайм. В дополнительное время омичи были сильнее.

В Москву соперники возвращаются с равенством в серии. После такого волевого поединка коллектив Хартли не опозорится в столице. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой +1 за 1.73.