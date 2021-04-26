ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим ГлушенковНаказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо» Футболисты «Зенита»В шаге от титула. «Зенит» своим быстрым футболом раздавил «Ротор» Карим БенземаПримера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 23:55
    • «Реал» не справился с «Бетисом»
  • 23:14
    • Перес: Клубы не могут выйти из Суперлиги. Некоторые из-за давления сказали, что выйдут
  • 20:55
    • «Локомотив» и «Тамбов» забили семь голов на двоих
  • 20:52
    • «Химки» вырвали гостевую победу у «Динамо»
  • 18:21
    • «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ротора»
  • 21:58
    • Карацев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде
  • 21:52
    • «Байер» переиграл «Айнтрахт» в Леверкузене
    Все новости спорта

    На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?

    ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.73) на хоккейный матч финала Кубка Гагарина 26 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матч между ЦСКА и «Авангардом» 20 апреля
    В пятом матче финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 26 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Апреля 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    «Армейцы Москвы» начали путь к финалу Кубка Гагарина с противостояния со «Спартаком» в четвертьфинале конференции. Этого соперника красно-синие прошли спокойно — 4:0.

    В полуфинале «Запада» оппонентом ЦСКА оказался «Локомотив». Обе стороны не хотели уступать друг другу и провели в итоге 7 матчей. В последней встрече «армейцы» победили всухую (2:0), благодаря чему вытащили серию — 4:3.

    Не менее серьезный противник поджидал ЦСКА в финале конференции. Команда Игоря Никитина сошлась со СКА. Их битва дошла до шести поединков, в которых больше побед одержали москвичи — 4:2.

    Все прогнозы на КХЛ

    Финал Кубка Гагарина начался в столице, где ЦСКА проиграл (1:4) и победил «Авангард» (3:0). Затем в Балашихе коллектив Никитина затащил первую встречу (2:1), а во второй он сотворил камбэк, но слился в овертайме (3:4 ОТ).

    «Авангард»

    В первом плей-офф раунде «Авангард» сошелся с «Автомобилистом». В этой серии «ястребы» прошли соперников без особых проблем — 4:1.

    Сложнее «Авангарду» было в дуэли с «Металлургом» Мг. Их серия дошла до шести матчей. Омичи сумели обернуть ее в свою пользу — 4:2. Самый большой напряг ждал «ястребов» в финале конференции.

    В главном противостоянии «Востока» «Авангард» провел семь поединков с «Ак Барсом». Их последняя дуэль, которая состоялась на «Татнефть-арене», дошла до овертайма, где омичи затащили нужный результат (4:3 ОТ) и в итоге победили в серии — 4:3.

    В финале Кубка Гагарина «Авангард» был хорош в первом поединке, когда раскатал ЦСКА (4:1). Затем ребята Хартли потерпели два поражения (0:3; 1:2), но сумели вырвать нужный результат в четвертой игре (4:3 ОТ).

    Прогноз

    Победа ЦСКА оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 4.14.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Четвертый матч серии получился максимально драматичным. Сперва «Авангард» спасся после 0:2; затем ЦСКА за 0.7 секунды до конца третьего периода сравнял счет и перевел встречу в овертайм. В дополнительное время омичи были сильнее.

    В Москву соперники возвращаются с равенством в серии. После такого волевого поединка коллектив Хартли не опозорится в столице. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой +1 за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Барти — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Уэска — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Аякс — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ислочь — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ланс — Ним
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ренн — Дижон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Габала — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Флорентино Перес
  • Мятеж миллионеров. Как Суперлига взорвала футбольный мир
    • 20:32 19/04/2021     «Спартак» — «Уфа»
  • Грустный праздник. В день рождения «Спартака» «Уфа» выбила его из чемпионской гонки
    • 03:08 19/04/2021     Неймар
  • Трансферный дайджест. 13-19 апреля
    • 19:58 19/04/2021
    ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 26.04.2021. Прогнозы на хоккей. На что рассчитывать «Авангарду» на «ЦСКА Арене»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры