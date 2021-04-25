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    Сколько шайб «Флорида» забросит «Каролине»?

    «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Каролина»
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    Маркус Нутиваара
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «BB&T Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Флорида»

    Коллектив из Санрайза в турнирной таблице Центрального дивизиона находится на втором месте. В 48 встречах «регулярки» он заработал 65 зачетных баллов.

    Совсем недавно «Флорида» пережила серию из трех поражений подряд, которая последовала за хорошим отрезком из шести побед. А начались неудачи «котов» в дуэлях с «Каролиной» (2:5; 0:3).

    После потерь в играх с «Кейнс» команда Джоэля Кенневилля успела влететь и «Далласу» (1:4), но во втором стыковом поединке «пантеры» взяли реванш (3:2 ОТ).

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    Позже «Флорида» уступила «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ) и разделалась с «молниями» в следующем матче (5:3). Далее «пантеры» успели прибить «Коламбус» (4:2; 5:1) и снова влетели «Каролине» (2:4).

    «Каролина»

    Хоккейный клуб из Роли провел в чемпионате 46 матчей, в которых заполучил 67 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «ураганы» лидируют.

    После двух крупных побед над «Флоридой» 7 и 9 апреля (5:2; 3:0) «Каролина» встретилась с «Детройтом» на своем льду. Неожиданно первый коллектив дивизиона пару раз уступил последнему (4:5 Б; 1:3).

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    • В следующих поединках на «PNC-арене» подопечные Рода Бриндамора сразились с «Нэшвиллом». В этом противостоянии «Кейнс» были сильнее (4:1; 3:1).

    Позже состоялись встречи с «Тампой», в которых «Карлина» проиграла (2:3 ОТ) и разгромила «молний» (4:1). А 23 апреля ребята из Роли разобрались с «Флоридой» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Флориды» оценивается в 2.53, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.22, а на победу «Каролины» — 2.42.

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    Два сильнейших клуба Центрального дивизиона выдали очередной результативный поединок. Но для «пантер» это был шестой матч кряду с «Каролиной», в котором они уступили.

    Неудачная статистика очных встреч не может устраивать хозяев в Санрайзе, поэтому «коты» постараются снова навязать борьбу соперникам из Роли. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 за 1.66.

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