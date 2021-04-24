В матче регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет в «Стейплс Центре» 24 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Хоккейный клуб из Калифорнии имеет в копилке 43 очка, которые были заработаны в 40 поединках регулярного чемпионата. В рейтинге Западного дивизиона «короли» занимают седьмое место.

После победы над «Вегасом» в поединке 1 апреля (4:2) «Лос-Анджелес» пережил три поражения. В ходе этой серии «Кингз» уступили «Сан-Хосе» (0:3; 2:3) и «Аризоне» (2:5).

Выпутаться из полосы потерь команде Тодда Маклеллана удалось во второй стыковой встрече с «Аризоной» (4:3), после которой «монархи» по разу проиграли (2:5) и победили (4:2) «Сан-Хосе».

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Затем в «Стейплс Центре» калифорнийский клуб принимал «Вегас». В двух матчах «Кингз» крупно влетели (2:4; 2:6). В последнем поединке «Лос-Анджелес» разобрался с «Анахаймом» (4:1).

«Миннесота»

Команда из Сент-Пола в турнирной таблице Западного дивизиона находится на третьем месте. Сейчас на ее счету имеется 61 балл, добытый в 45 встречах «регулярки».

Последние поражения «Миннесота» пережила в противостоянии с «Сент-Луисом». Одно из них «дикари» перенесли особенно чувствительно, поскольку проиграли разгромно (1:9).

Во втором матче с «музыкантами» «Минни» сдалась в овертайме (2:3 ОТ). После поединков с «Блюз» команда Дина Эвансона провела еще пять встреч. И все пять она затащила в основное время.

Сперва в «Эксел Энерджи Центре» «Миннесота» разгромила «Аризону» (5:2) и дважды прибила «Сан-Хосе» (3:2; 5:2). А позже «дикари» разделались с «Аризоной» в Финиксе (5:2; 4:1).

Прогноз

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.22, на ничью — 4.48, а на победу «Миннесоты» — 2.03.

В своих последних поединках команда Эвансона добыла пять побед подряд, забивая в среднем 4 шайбы за игру.

«Дикари», имея такую хорошую результативность, могут настрелять полную сетку и «Лос-Анджелесу», который пропустил от «Минни» 3+ гола в пяти очных поединках из семи в текущем сезоне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Миннесоты» больше 3 за 1.90.