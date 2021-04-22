В третьем матче финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Балашиха» 22 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омский клуб в таблице Восточной конференции оказался на втором месте, а его первым соперником в плей-офф был «Автомобилист», с которым «ястребы» разобрались без особых усилий — 4:1.

Уверенно затащив четвертьфинальную серию, «Авангард» сошелся с «Металлургом» Мг на стадии 1/2. Их противостояние дошло до шести матчей. «Магнитка» только два раза огорчила омичей, а вторые прошли в финал — 4:2.

Самое безбашенное рубилово ожидало «Авангард» в дуэли с «Ак Барсом». В этой серии команды провели семь поединков. Исход путевки в финал Кубка Гагарина решился на «Татнефть-Арене», где в результативной перестрелке гости вырвали победу в овертайме — 4:3.

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Финал турнира свел «Авангард» с ЦСКА. Первая выездная игра оказалась для омичей успешной (4:1). Но после разгромной победы команда Боба Хартли потерпела крупное поражение (0:3).

ЦСКА

Столичный клуб заработал больше всех очков в «регулярке» и вышел в плей-офф с первого места в Западной конференции. В 1/4 финала «Запада» «армейцы» не оставили шансов «Спартаку» — 4:0.

После убедительной серии против красно-белых ЦСКА встретился с «Локомотивом». Два тяжеловеса конференции не уступали друг другу в течение шести матчей, а в решающей игре «армейцы» обернули все в свою пользу — 4:3.

Не менее насыщенным для ЦСКА оказался финал конференции, в котором москвичи сразились со СКА. Их серия дошла до шести поединков. Точку в противостоянии «кони» поставили в Питере — 4:2.

Первую же встречу в рамках финала Кубка Гагарина подопечные Игоря Никитина провалили. Они крупно слились «Авангарду» (1:4). Но перед выездом в Балашиху ЦСКА восстановил равенство (3:0).

Прогноз

Победа «Авангарда» оценивается в 2.95, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.84, а на победу ЦСКА — 2.34.

В обоих матчах финала Кубка Гагарина команды были непредсказуемыми, из-за чего они продемонстрировали разные результаты.

Но логично, что в Балашихе именно «ястребам» хотелось бы порадовать своих фанатов победой после разгрома во второй игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 за 2.10.