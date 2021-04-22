В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Аризона» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Коллектив из Глендейла находится на данный момент на четвертой строчке в турнирной таблице Западного дивизиона. В 46 поединках ему удалось заработать 45 баллов.

С 3 по 6 апреля «Аризона» провела небольшой период без поражений, который состоял из трех матчей. «Йотис» обыграли «Анахайм» (4:2; 3:2 ОТ) и раскатали «Лос-Анджелес» (5:2).

А со второй стыковой игры против «Кингз» (3:4) началась серия из пяти поражений. Дважды «койоты» успели влететь «Вегасу» (4:7; 0:1), а также слились «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5).

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Размочить предыдущие неудачи «Аризоне» удалось 18 апреля, когда в родных стенах она взяла верх над «Сент-Луисом» (3:2). В крайней встрече «псы» снова проиграли «Миннесоте» (2:5).

«Миннесота»

Клуб из Сент-Пола провел в чемпионате 44 встречи. Набрав в них 59 очков, он надежно закрепился на третьей строчке в турнирной таблице Западного дивизиона.

8 апреля «Миннесота» у себя дома второй раз подряд сыграла с «Колорадо». И если в первом матче «дикари» уступили (4:5), то во втором они раскатали соперников из Денвера (8:3).

С хорошим настроением ребята Дина Эвансона отправились с Сент-Луис. Но на чужом льду «Минни» была раздавлена «музыкантами» (1:9). Во втором поединке с «Сент-Луисом» «Миннесота» уступила с минимальным разрывом (2:3 ОТ).

А в четырех последних матчах «дикари» набрали максимум баллов. Они победили «Аризону» (5:2), «Сан-Хосе» (3:2; 5:2) и снова раскатали «Йотис» (5:2).

Прогноз

Победа «Аризоны» оценивается в 2.84, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Миннесоты» — 2.26.

В четырех предыдущих матчах команда Эвансона играла результативно, забрасывая минимум 3 шайбы в ворота соперников. Да и встречи с «Аризоной» балуют зрителей голами.

Учитывая, что «койоты» все еще имеют серьезную турнирную мотивацию, а «Миннесота» просто выглядит здорово, можно смело ожидать очередного «верхового» исхода в их очной дуэли. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.68.